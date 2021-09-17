Автосалон в Чэнду: дебют новых моделей GWM POER с объемом продаж, достигшим 200 тыс. ед.

Версия ZHUFENG, которая унаследовала выдающуюся мощь внедорожных пикапов GWM POER, оснащается двигателем 2.0T и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, еще более усиливающими ее внедорожный потенциал; в ней предусмотрены различные режимы вождения, обеспечивающие легкость управления автомобилем на горбообразных, подтопленных и извилистых дорогах, воздавая должное духу восхождения высокими эксплуатационными качествами; в конструкции амортизационной системы используются передняя независимая двухрычажная подвеска и задняя многорычажная подвеска.

Модель JICHE POER — компаньон мотогонщиков — имеет кузов большого размера (2480х1520х538 мм), оснащенный высокопрочной рамой лестничного типа и подвеской с повышенной несущей способностью, обеспечивая возможность погрузки мотоцикла длиной от 2 до 2,4 м, что эквивалентно сверхгрузоподъемности до 400 кг. В то же время простой в обращении кузов может притягиваться лебедкой с дистанционным управлением, что дает пользователю возможность загружать в него мотоцикл в одиночку. Это позволяет легко справляться с трудностями, возникающими у мотоциклистов, и способствует развитию мотоциклетной культуры.

За два года GWM POER завоевал свою долю рынка за счет устойчивости качества продукции и укомплектованности интеллектуальным функционалом, а общемировой объем продаж этих автомобилей достиг 200 тысяч единиц. За период с января по август 2021 года по всему миру было продано 77 356 автомобилей GWM POER, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 13,4%, а эти модели образовали на мировом рынке пикапов «новую категорию», пользующуюся особой популярностью.

В Чили объем продаж пикапов GWM продолжил расти за счет GWM POER. Став лидером среди китайских брендов пикапов в июне, уже в июле они достигли новой высоты, заняв первое место среди зарубежных и отечественных марок пикапов.

В Саудовской Аравии пикапы GWM POER и GWM Wingle, представляющие верхний и нижний ценовые сегменты, эффективно способствовали продвижению пикапов GWM в тройку лидеров по объемам продаж в местной отрасли в течение двух месяцев подряд с превосходством над некоторыми японскими марками пикапов. Их доля рынка неуклонно росла до 11%, что обеспечило им первое место среди китайских брендов пикапов.

С момента появления пикапа GWM POER в 2019 году его география присутствия распространилась на более чем 50 стран и регионов, включая Австралию, Чили, Южную Африку, Ирак, Египет, Иорданию и Россию, и недавно охватила такие развивающиеся рынки, как Перу и Эквадор. Его модель глобализации расширяется.

Новые модели GWM POER, представленные на этот раз, продолжат освоение мирового рынка, что существенно продвинет пикапы GWM к тройке ведущих мировых марок пикапов, непрерывно расширяя возможности GWM в достижении целевого показателя общемирового объема годовых продаж, составляющего 4 миллиона единиц продукции к 2025 году.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627655/GWM.jpg

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