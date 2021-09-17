Автосалон в Чэнду: дебют новых моделей GWM POER с объемом продаж, достигшим 200 тыс. ед.

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GWM

Sep 17, 2021, 14:46 ET

Автосалон в Чэнду стал местом дебюта новых моделей GWM POER, объем продаж которых с момента появления составил 200 тысяч единиц

БАОДИН (Китай), 17 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 29 августа были впервые представлены несколько новых моделей GWM POER, а ключ от 200-тысячного GWM POER был передан его владельцу на 24-м Автосалоне в Чэнду.

На автосалоне присутствовали также другие модели GWM POER, в частности версия ZHUFENG, JICHE POER, HUO POER, DIANZHUANG POER, LVZHUANG POER, HEIDAN и LONGDAN (транскрипция). Различные версии GWM POER могут удовлетворять потребности пользователей по всему миру при эксплуатации автомобилей в различных условиях и для различных целей.

The ZHUFENG version of GWM POER and JICHE POER
The ZHUFENG version of GWM POER and JICHE POER

Версия ZHUFENG, которая унаследовала выдающуюся мощь внедорожных пикапов GWM POER, оснащается двигателем 2.0T и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, еще более усиливающими ее внедорожный потенциал; в ней предусмотрены различные режимы вождения, обеспечивающие легкость управления автомобилем на горбообразных, подтопленных и извилистых дорогах, воздавая должное духу восхождения высокими эксплуатационными качествами; в конструкции амортизационной системы используются передняя независимая двухрычажная подвеска и задняя многорычажная подвеска.

Модель JICHE POER — компаньон мотогонщиков — имеет кузов большого размера (2480х1520х538 мм), оснащенный высокопрочной рамой лестничного типа и подвеской с повышенной несущей способностью, обеспечивая возможность погрузки мотоцикла длиной от 2 до 2,4 м, что эквивалентно сверхгрузоподъемности до 400 кг. В то же время простой в обращении кузов может притягиваться лебедкой с дистанционным управлением, что дает пользователю возможность загружать в него мотоцикл в одиночку. Это позволяет легко справляться с трудностями, возникающими у мотоциклистов, и способствует развитию мотоциклетной культуры.

За два года GWM POER завоевал свою долю рынка за счет устойчивости качества продукции и укомплектованности интеллектуальным функционалом, а общемировой объем продаж этих автомобилей достиг 200 тысяч единиц. За период с января по август 2021 года по всему миру было продано 77 356 автомобилей GWM POER, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 13,4%, а эти модели образовали на мировом рынке пикапов «новую категорию», пользующуюся особой популярностью.

В Чили объем продаж пикапов GWM продолжил расти за счет GWM POER. Став лидером среди китайских брендов пикапов в июне, уже в июле они достигли новой высоты, заняв первое место среди зарубежных и отечественных марок пикапов.

В Саудовской Аравии пикапы GWM POER и GWM Wingle, представляющие верхний и нижний ценовые сегменты, эффективно способствовали продвижению пикапов GWM в тройку лидеров по объемам продаж в местной отрасли в течение двух месяцев подряд с превосходством над некоторыми японскими марками пикапов. Их доля рынка неуклонно росла до 11%, что обеспечило им первое место среди китайских брендов пикапов.

С момента появления пикапа GWM POER в 2019 году его география присутствия распространилась на более чем 50 стран и регионов, включая Австралию, Чили, Южную Африку, Ирак, Египет, Иорданию и Россию, и недавно охватила такие развивающиеся рынки, как Перу и Эквадор. Его модель глобализации расширяется.

Новые модели GWM POER, представленные на этот раз, продолжат освоение мирового рынка, что существенно продвинет пикапы GWM к тройке ведущих мировых марок пикапов, непрерывно расширяя возможности GWM в достижении целевого показателя общемирового объема годовых продаж, составляющего 4 миллиона единиц продукции к 2025 году.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627655/GWM.jpg

SOURCE GWM

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