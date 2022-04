Awardco va étendre sa solution révolutionnaire de la reconnaissance et des récompenses des employés dans l'UE et au Royaume-Uni avec Amazon Business

Des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni peuvent accéder au plus grand réseau de récompenses au monde, alimenté par Amazon Business et comprenant des hôtels, des cartes-cadeaux, des événements, des œuvres de bienfaisance et des catalogues personnalisés, ainsi qu'un service d'assistance à la clientèle dédié. Amazon Business est une solution mondiale d'approvisionnement aujourd'hui utilisée par plus de cinq millions d'entreprises, des entreprises individuelles aux multinationales comptant des dizaines de milliers d'employés sur un seul compte.

De plus, Awardco a établi des relations bancaires dans la région, ce qui permettra d'effectuer des transactions en livres sterling et en euros. Awardco figure également dans le répertoire du réseau de partenaires d'affaires d'Amazon.

« Il s'agit de la prochaine étape de l'évolution d'Awardco, une étape ancrée dans nos valeurs fondamentales : reconnaître les bonnes choses, faire de grandes choses et être encore meilleur, et nous sommes ravis d'accélérer cette évolution avec Amazon Business. La reconnaissance des employés n'est pas une invention américaine. En fait, dans notre récente étude, nous avons découvert que des pays comme les Philippines et l'Inde devancent les États-Unis et l'Union européenne sur le plan de la reconnaissance de leurs employés », a déclaré Steve Sonnenberg, PDG d'Awardco. « Avec les nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour nos clients de l'UE et du Royaume-Uni aux côtés d'Amazon Business, nous voulons encourager les entreprises à reconnaître les bons éléments parmi les membres de leur équipe et les aider à améliorer leurs programmes de reconnaissance et de récompenses des employés. »

L'expansion d'Awardco dans l'UE et au Royaume-Uni survient après une année 2021 réussie qui comprenait une croissance de plus de 100 % et l'obtention du plus important financement de série A de l'histoire du SaaS des RH. L'année 2022 démarre déjà de manière ambitieuse avec l'introduction d'Awardco Pay, une nouvelle offre fondée sur la « rémunération des récompenses » qui intègre les primes, les récompenses et la reconnaissance, et des « Goodness Grants », un effort philanthropique qui reconnaît les atouts d'une personne, peu importe où elle se trouve. Awardco continuera à se concentrer sur la façon dont la reconnaissance et les récompenses font partie de l'expérience holistique de l'employé et comment ce domaine peut construire le comportement de ce dernier. De plus, Awardco continuera de faire évoluer son marché des récompenses de premier plan en augmentant la capacité de son réseau de récompenses dans le monde entier.

À propos d'Awardco

Awardco encourage les comportements et construit une culture d'entreprise par le biais d'une reconnaissance et de récompenses axées sur la valeur. Il s'agit de la seule plateforme de reconnaissance des employés et de récompenses globale à s'associer à Amazon Business pour offrir les avantages d'Amazon aux programmes de primes des organisations de toute taille. Offrant des millions de produits, des hôtels par l'intermédiaire de Priceline, des billets d'événement, des cartes-cadeaux, des articles promotionnels et des catalogues personnalisés, Awardco est le plus grand réseau de récompenses de la planète... le tout, sans aucune majoration. Associée à la possibilité de créer un nombre illimité de programmes de reconnaissance, de primes, de jalons ou de programmes, la plateforme Awardco permet de fidéliser les employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site award.co.

