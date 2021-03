AWE 2021: Haier Smart Home traz uma experiência de moradia revolucionária possibilitada por sua solução de casa inteligente.

O plano é uma grande mudança do ecossistema de plataforma e de dispositivo adotado por atores do setor para, em vez disso, cultivar um ecossistema desenvolvido com base em cenários. A Haier quebra fronteiras no que diz respeito a hardware, software, tecnologia e serviço para construir um ecossistema ilimitado que incorpora produtos para mais de 300 cenários em sete espaços. A Internet conectada de roupas, alimentos, ar, água, aquecimento, segurança, iluminação, redes e entretenimento uniu quase 10 mil ecossistemas e agentes para se tornar o maior ecossistema de casas inteligentes com base em cenários do mundo.

O roteiro de cinco etapas de desenvolvimento de uma casa inteligente da Haier abrange inteligência com equipamento único, inteligência colaborativa entre categorias e espaços, inteligência de tomada de decisões, inteligência autônoma e inteligência onipresente a nível de residência, comunidade e cidade. A Haier já alcançou a etapa 3.

"Na Haier, acumulamos mais de 36 anos de conhecimento atendendo mais de 180 milhões de residências e coletamos observações de dezenas de milhões de dispositivos conectados. Nosso roteiro baseia-se nesses conhecimentos e experiência para satisfazer as necessidades dos usuários domésticos, a fim de entrar no futuro dos eletrodomésticos inteligentes conectados", disse Wang Ye, vice-presidente e gerente geral de casas inteligentes do Haier Home Appliance Industry Group.

A estratégia inteligente de tomada de decisão da Haier incorpora personalização total do produto em todas as marcas da Haier e inclui uma vasta biblioteca que abrange mais de 3.000 produtos. A Haier Smart Home oferece um cenário completo com 10 cenários de espaços comuns e 7 cenários de casa inteira, e todos os eletrodomésticos e recursos são integrados em um ecossistema completo de ciclo fechado que proporciona serviços verdadeiramente personalizados e interconectados.

Por exemplo, o ar-condicionado da Haier ativa automaticamente a função de esterilização com base no nível de poluição detectado no ar para remover sete tipos de poluentes comuns, ao mesmo tempo em que libera dez mil íons negativos que proporcionam um ambiente de ar saudável e confortável para a família.

Na véspera da AWE 2021, a Haier lançou o Smart Home OS 3.0, abrindo caminho para uma nova era de desenvolvimento industrial. O mais recente sistema operacional da Haier é construído com o Haier Smart Home Brain e uma plataforma aberta em seu núcleo. O "cérebro", que é a chave para tornar a casa inteligente verdadeiramente "inteligente", recorre a 15 tecnologias fundamentais para alcançar cinco características fundamentais: onipresença, interação natural, adaptação ativa, proteção e segurança e aprendizado contínuo.

Construída especificamente para desenvolvedores, a plataforma aberta da Haier Smart Home é a maior de seu tipo, centrada em produtos, aplicativos e cenários de IoT. A plataforma tem um canal on-line, o Haigeek.com, 10 centros de pesquisa e desenvolvimento, centenas de recursos abertos, seis tipos de serviços para aplicações de cenário e uma enorme variedade de categorias de equipamentos de rede. Isso permite aos parceiros inovar e promover rapidamente serviços, aplicativos e dispositivos para o mercado, alavancar os canais de vendas da Haier e concluir a aprovação em menos de dez dias.

Para dar ainda mais suporte aos desenvolvedores, a Haier também lançou um programa de capacitação de desenvolvedores e estabeleceu uma aliança com empresas líderes, como Tencent, iFLYTEK e Allwinner. A Haier está se transformando em um grande sistema ecológico de casas inteligentes, embora esteja construindo juntamente com parceiros ecológicos uma rede baseada em cenários, e está abrindo a plataforma que garante que mais desenvolvedores independentes ofereçam aos clientes serviços criativos de casas inteligentes.

