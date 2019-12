AWE2020 Charming Hall präsentiert pfiffige und schöne Dinge auf dem „Beauty Fest"

„AWE Charming Hall: All about Science, Technology and Beauty" (Alles über Wissenschaft, Technologie und Schönheit)

Eine Zusammenstellung bekannter Marken und Namen, eine umfangreichen Präsentation einer breiten und vollständigen Palette von Elektrogeräten für Schönheit und Gesundheit (Körperpflege) und die Erfüllung aller Vorfreuden auf „Schönheit" machen den größten Charme der „AWE Charming Hall" aus. Auf der AWE2020 werden neben den unzähligen Elektrogeräten für Schönheit und Gesundheit (Körperpflege), die in den Ausstellungsbereichen von großen Namen wie Haier, Panasonic und LG vorgestellt werden, eine Vielzahl anderer Marken wie Flyco, Chaoren, Povos, Smate, Yueli, Riwa, Vidal Sassoon, BaByliss, Roaman, Lena, Kingdom, SIAU, Zhibai, ENĆHEN, Solis, OCALISS, Wellskins, Lexy, Funlux, XESS, Ogawa, iRest, Fascinate, Gevilan, Husum und weitere mit ihrem neuesten Angebot in der „AWE Charming Hall" gezeigt, um damit um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen.