AWE2020 : Dixième anniversaire de l'AWE, rendre le futur intelligent

Entre le 11 et le 14 mars 2020, les espaces « Charming Hall » et « Unexpected City » ouvriront leurs portes pour la première fois, tandis que le Hall dédié aux appareils de cuisine s'étendra sur trois halls d'exposition, et sera suivi par la délégation allemande d'AMK.

L'AWE2020 a spécialement mis en place le Charming Hall pour répondre à tous vos besoins et vos envies de produits « beaux et élégants ». Dans le même temps, le Parc scientifique et technologique conserve cette année son statut de lieu « incontournable ». Cette année, une collaboration entre l'AWE et le média technologique 36kr a donné lieu à l'espace « Unexpected City », qui permet à « certains visiteurs de découvrir le futur en avant première », afin que les visiteurs puissent avoir un aperçu de ce à quoi ressembleront la maison et la ville du futur.

L'AWE de cette année présentera pour la première fois le « Beauty Festival », pour permettre aux visiteurs de s'embellir sous tous les angles. L'éclairage de tous les logos permettra de remporter un prix, et après avoir partagé cet accomplissement dans WeChat Moment, le visiteur aura la possibilité de participer au tirage au sort « Beauty Festival Carp » pour avoir la chance de remporter le premier prix. À l'occasion du Festival mondial des appareils électroménagers de qualité, les visiteurs découvriront non seulement les toutes dernières offres de marques familières telles que Haier, Midea, JD.com, Hisense, Bosch, Siemens, Panasonic, Sony, Samsung, LG, Huawei, TCL, LGD, Gree, Sharp, A.O. Smith, Fotile, Robam, Vatti, Skyworth et toutes les autres grandes marques que vous connaissez et adorez, mais bénéficieront également d'une démonstration des technologies de premier ordre de l'ensemble de la chaîne industrielle, allant des robots aux systèmes automatisés, en passant par la chaîne d'approvisionnement intelligente (logistique).

L'expérience des premiers inscrits débute aujourd'hui. Tandis que l'inscription des visiteurs a officiellement commencé, la dernière série d'avantages sera réservée aux premiers inscrits. Les premiers inscrits qui s'enregistrent dès aujourd'hui peuvent obtenir gratuitement un billet d'entrée avant le 11 février 2020 ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur en.awe.com.cn

Réservez vos dates, du 11 au 14 mars 2020. Shanghai, Chine.

Thomas Wang

Thomas@cheaa.com

+86-10-6709-3609

À la recherche de partenaires médiatiques étrangers !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1012422/AWE.jpg

Related Links

http://awe.com.cn/en



SOURCE China Household Electrical Appliances Association