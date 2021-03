AWE2021 bietet ein Schaufenster auf ein neues Jahrzehnt der intelligenten Lebensführung

PEKING, 24. März 2021 /PRNewswire/ -AWE2021 findet vom 23. bis zum 25. März 2021 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Hongqiao, Shanghai, China statt. Unter dem Motto „Smartize the Future" werden die neuesten Innovationen der globalen Hausgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie und das vernetzte, smarte Leben im digitalen Zeitalter präsentiert. Die Messe hat eine noch nie dagewesene Größe, mit einer starken Ausstellerliste und zehntausenden von Produkten und Lösungen, die sich durch modernste Technologien und stilvolles Design auszeichnen.