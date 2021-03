AWE2021 erfolgreich ausgerichtet: Ideen für den smarten Alltag im neuen Jahrzehnt

PEKING, 29. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE2021), die dieses Jahr unter dem Motto „Smartize the Future" im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Hongqiao, Shanghai, China, stattfand, ist am 25. März 2021 erfolgreich zu Ende gegangen.

Wie der Organisator der AWE, die China Household Electrical Appliances Association (CHEAA) mitteilte, überstieg die Zahl der Besuche 350.000 und erreichte damit ein historisches Hoch.