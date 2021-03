AWE2021 wechselt Veranstaltungsort und -termin zum NECC (Shanghai) am 23. und 25. März, um sein neues technikgetriebenes Jahrzehnt vorzustellen

Um mit der Politik der Epidemieprävention in Shanghai zu kooperieren, scheute das AWE-Organisationskomitee keine Mühen, um mit den relevanten Behörden und Ausstellungshallen in Shanghai zu kommunizieren, um den neuen Veranstaltungsort und die Termine so schnell wie möglich zu bestätigen. Trotz der Änderungen des Veranstaltungsortes und der Termine wird die AWE weiterhin voller Highlights sein. Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronik-Giganten wie Haier, Hisense, TCL, Sony und Bosch werden auch bei AWE2021 dabei sein, was ihre Anerkennung des Wertes von AWE als Plattform und ihr Vertrauen in die Aussichten von AWE voll widerspiegelt.