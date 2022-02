AXA XL annonce son intention de nommer Francesca De Rosa au poste de responsable de la construction et de l'ingénierie en réassurance

ZURICH, 18 février, 2022 /PRNewswire/ -- AXA XL a annoncé aujourd'hui son intention de promouvoir Francesca De Rosa au poste de responsable de la construction et de l'ingénierie, réassurance, à compter du 1er juin.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme De Rosa dirigera le portefeuille de traités et de la réassurance facultative en construction et ingénierie d'AXA XL pour les clients internationaux et américains. Elle sera responsable de la définition et de l'exécution de la stratégie du portefeuille.

Mme De Rosa, qui est basée à Zurich, succède à Toni Vukadinovic.

Commentant cette annonce, Bertrand Romagne, directeur général pour l'Europe et directeur de la souscription pour la réassurance IARD, a déclaré : « Nous tenons à remercier Toni pour sa précieuse contribution à l'entreprise et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir ».

M. Romagne a ajouté : « Le secteur de la construction a été confronté à d'énormes perturbations en raison de la pandémie mondiale. Les retards pris dans les projets, les pénuries de matériaux et le manque de travailleurs qualifiés ont engendré et continuent d'engendrer de nouveaux défis pour ce secteur.

« Il est essentiel pour nous de veiller à rester à l'avant-garde de ces risques en constante évolution afin de mettre en œuvre notre stratégie « souscripteur au partenaire » pour nos clients. Le fait de disposer des bons talents est au cœur de notre stratégie et je pense que la solide expérience et les connaissances acquises par Francesca en matière de souscription lui confèrent une position idéale pour répondre aux besoins de nos clients. »

Mme De Rosa a plus de 15 ans d'expérience en souscription dans les secteurs de l'énergie, des biens et de l'ingénierie en aval, tant en assurance qu'en réassurance, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Plus récemment, elle a occupé le poste de responsable adjoint des traités et de la réassurance facultative en construction/ingénierie, directeur de la souscription. Elle a occupé des postes à responsabilités croissantes depuis qu'elle a rejoint AXA XL, puis Catlin, en 2011. Auparavant, elle a occupé divers postes de souscription dans différentes entreprises du secteur, notamment Infrassure, Munich Re Italia Spa et Zurich Insurance Company.

Mme De Rosa est également membre du comité exécutif de l'International Association of Engineering Insurance - et chef du groupe de travail permanent sur les statistiques.

