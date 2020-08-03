AXE(R)幫助青少年為未知的約會場景做好「氣味準備」

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2020年8月3日 /美通社/ -- 隨著保持社交距離依然是新常態，青少年發現他們需要繼續適應一種不斷變化的新生活方式。他們的日常生活發生了翻天覆地的變化，且不說會不會尷尬，社交距離已經使約會和社交體驗基本上不可能。雖然青少年正在用Zoom和Facetime虛擬約會，但很明顯，以螢幕為媒介的關係並沒有減少這種不適感，超過三分之一的Z世代人表示很孤獨，只有不到25%的人覺得在居家令下依然能和他人保持聯繫。*AXE瞭解到這一情況後，正在拉塞爾-威斯布魯克(Russell Westbrook)和一群社會影響者的幫助下努力，以解決這一艱難的局面，使青少年安全自然地過渡到這個新的約會場景。

考慮到新的社交距離約會規則（比如戴口罩）帶來的額外壓力，男士重新接觸他人時自然會感到緊張。這就是為什麼AXE通過「氣味準備」(Smell Ready)活動創造了一個輕鬆的方式，幫助人們順利獲得新的吸引點，在拉塞爾-威斯布魯克和Donte Colley、Kenny Knox、Mytypolife、King Bach、Salice Rose等內容創作者的幫助下，分享了他們自己容易引發共鳴的方法。

NBA全明星、時尚愛好者拉塞爾-威斯布魯克表示：「我一直希望激勵年輕人，幫助他們找到自信。這就是為什麼我很高興與AXE合作，當青少年準備回到常規生活時，幫助他們感到自信。」

AXE US品牌總監Mark Lodwick表示：「AXE希望通過一系列幫助人們做好準備的香味並且充滿信心地重回生活的香水，使過渡到這個新約會時代更容易一點。我們是一個始終致力於幫助男士保持吸引力和自信的品牌。我們希望説明青少年以一種有趣、安全的方式在現實生活中再次聯繫。我們總是使用相關的內容和合作夥伴來增進聯繫——從Netflix的《性愛自修室》(Sex Ed)，《Teen Vogue》的線上舞會以及現在的拉塞爾-威斯布魯克。即使在當今前所未有的社會環境下，AXE仍然在尋找突破和激勵青少年的方法。即使在當今前所未有的社會環境下，AXE仍然在尋找突破和激勵青少年的方法。」

整個活動將凸顯該品牌新產品和經典產品的結合。今年，該品牌推出了AXE Light Scents身體噴霧系列（現在擁有香精油）和全套新的身體洗護產品，使男士保持最佳外形和感覺。

瞭解關於AXE和氣味準備活動的更多資訊，請瀏覽 www.axe.com，#SmellReady，或者在Instagram、Facebook、Twitter和YouTube關注@AXE。

傳媒聯繫人

Caitlin Gronski

電郵：[email protected]

GWI冠狀病毒研究， 2020年4月：Series 8 – Health *

「隨著世界各國開始重新開放，消費者情緒不斷變化」, 麥肯錫報告, 2020年6月5日*

AXE®簡介

AXE是全球領先的男士護理品牌*，幫助男士保持最佳外型、體味和肌膚質感，更具吸引力，從而提升信心。通過旗下全系美容產品：身體噴霧、香體露、止汗膏、沐浴露、頭髮和面部護理產品等，AXE 讓男士更自信、從容、更具魅力。瀏覽AXE網站AXE.com，並在 Twitter、Instagram、Tumblr和 Facebook關注我們，獲得獨家內容、特別促銷等。

聯合利華北美簡介

聯合利華是全球領先的美妝和個人護理、家庭護理、食品與茶點產品供應商，在190多個國家開展銷售活動，一天覆蓋25億消費者。在美國和加拿大，聯合利華的產品組合包含一系列標誌性品牌，例如Axe、Ben & Jerry's、Breyers、Degree、Dollar Shave Club、Dove、Hellmann's、Klondike、Knorr、Lever 2000、Lipton、Love Beauty and Planet、Magnum、Nexxus、Noxzema、Pond's、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Seventh Generation、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO、TIGI、TRESemmé和Vaseline。所有上述商標名稱均為Unilever Group of Companies（聯合利華企業集團）的商標/注冊商標。

聯合利華的可持續行動計劃(USLP)強調了該公司的以下戰略和承諾：

幫助超過10億人採取行動，以便到2020年，改善他們的健康和幸福情況。

到2030年，將我們的產品對環境的影響減少一半。

到2020年，幫助改善千百萬人的生計。

USLP透過推動增長和信任、削減成本與降低風險，來創造價值。2018年，聯合利華的可持續生活品牌(Sustainable Living Brands)的增長速度比公司的其它品牌快69%，在2017年則是快46%。

自2010年以來，我們一直通過聯合利華可持續行動計劃來採取行動，在繼續發展我們的業務的同時，幫助超過10億人改善健康和幸福情況，將我們的環境足跡減少一半，改善千百萬人的生計。我們已經取得了很大的進展，並繼續擴大我們的雄心壯志——最近我們承諾，確保到2025年，我們的塑膠包裝可以100%全面重複使用、回收/被用作堆肥。雖然依然還有許多工作要做，但是我們還是很榮幸能夠在2018年被評為道鐘斯可持續發展指數(Dow Jones Sustainability Index)的部門領導者，並且連續第八年，在GlobeScan/SustainAbility全球企業責任領導者調查中成為名列前茅的公司。

查詢聯合利華美國公司及其品牌詳情，請瀏覽： www.unileverusa.com

有關USLP的更多詳情，請瀏覽： www.unilever.com/sustainable-living/

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