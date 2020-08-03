AXE(R)帮助青少年为未知的约会场景做好“气味准备”

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2020年8月3日 /美通社/ -- 随着保持社交距离依然是新常态，青少年发现他们需要继续适应一种不断变化的新生活方式。他们的日常生活发生了翻天覆地的变化，且不说会不会尴尬，社交距离已经使约会和社交体验基本上不可能。虽然青少年正在用Zoom和Facetime虚拟约会，但很明显，以屏幕为媒介的关系并没有减少这种不适感，超过三分之一的Z世代人表示很孤独，只有不到25%的人觉得在居家令下依然能和他人保持联系。*AXE了解到这一情况后，正在拉塞尔-威斯布鲁克(Russell Westbrook)和一群社会影响者的帮助下努力，以解决这一艰难的局面，使青少年安全自然地过渡到这个新的约会场景。

考虑到新的社交距离约会规则（比如戴口罩）带来的额外压力，男士重新接触他人时自然会感到紧张。这就是为什么AXE通过“气味准备”(Smell Ready)活动创造了一个轻松的方式，帮助人们顺利获得新的吸引点，在拉塞尔-威斯布鲁克和Donte Colley、Kenny Knox、Mytypolife、King Bach、Salice Rose等内容创作者的帮助下，分享了他们自己容易引发共鸣的方法。

NBA全明星、时尚爱好者拉塞尔-威斯布鲁克表示：“我一直希望激励年轻人，帮助他们找到自信。这就是为什么我很高兴与AXE合作，当青少年准备回到常规生活时，帮助他们感到自信。”

AXE US品牌总监Mark Lodwick表示：“AXE希望通过一系列帮助人们做好准备的香味并且充满信心地重回生活的香水，使过渡到这个新约会时代更容易一点。我们是一个始终致力于帮助男士保持吸引力和自信的品牌。我们希望帮助青少年以一种有趣、安全的方式在现实生活中再次联系。我们总是使用相关的内容和合作伙伴来增进联系——从Netflix的《性爱自修室》(Sex Ed)，《Teen Vogue》的线上舞会以及现在的拉塞尔-威斯布鲁克。即使在当今前所未有的社会环境下，AXE仍然在寻找突破和激励青少年的方法。即使在当今前所未有的社会环境下，AXE仍然在寻找突破和激励青少年的方法。”

整个活动将凸显该品牌新产品和经典产品的结合。今年，该品牌推出了AXE Light Scents身体喷雾系列（现在拥有香精油）和全套新的身体洗护产品，使男士保持最佳外形和感觉。

了解关于AXE和气味准备活动的更多信息，请访问 www.axe.com，#SmellReady，或者在Instagram、Facebook、Twitter和YouTube关注@AXE。

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媒体联系人

Caitlin Gronski

电邮：[email protected]

GWI冠状病毒研究， 2020年4月：Series 8 – Health *

“随着世界各国开始重新开放，消费者情绪不断变化”, 麦肯锡报告, 2020年6月5日*

AXE®简介

AXE是全球领先的男士护理品牌*，帮助男士保持最佳外型、体味和肌肤质感，更具吸引力，从而提升信心。通过旗下全系美容产品：身体喷雾、香体露、止汗膏、沐浴露、头发和面部护理产品等，AXE 让男士更自信、从容、更具魅力。访问AXE网站AXE.com，并在 Twitter、Instagram、Tumblr和 Facebook关注我们，获得独家内容、特别促销等。

联合利华北美简介

联合利华是全球领先的美妆和个人护理、家庭护理、食品与茶点产品供应商，在190多个国家开展销售活动，一天覆盖25亿消费者。在美国和加拿大，联合利华的产品组合包含一系列标志性品牌，例如Axe、Ben & Jerry's、Breyers、Degree、Dollar Shave Club、Dove（多芬）、Hellmann's（好乐门）、Klondike、Knorr（家乐）、Lever 2000、Lipton（立顿）、Love Beauty and Planet、Magnum（梦龙）、Nexxus、Noxzema、Pond's（旁氏）、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Seventh Generation（七世代）、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO（泰舒）、TIGI（蒂芝）、TRESemmé（炫诗）和Vaseline（凡士林）。所有上述商标名称均为Unilever Group of Companies（联合利华企业集团）的商标/注册商标。

联合利华的可持续行动计划(USLP)强调了该公司的以下战略和承诺：

帮助超过10亿人采取行动，以便到2020年，改善他们的健康和幸福情况。

到2030年，将我们的产品对环境的影响减少一半。

到2020年，帮助改善千百万人的生计。

USLP通过推动增长和信任、削减成本与降低风险，来创造价值。2018年，联合利华的可持续生活品牌(Sustainable Living Brands)的增长速度比公司的其它品牌快69%，在2017年则是快46%。

自2010年以来，我们一直通过联合利华可持续行动计划来采取行动，在继续发展我们的业务的同时，帮助超过10亿人改善健康和幸福情况，将我们的环境足迹减少一半，改善千百万人的生计。我们已经取得了很大的进展，并继续扩大我们的雄心壮志——最近我们承诺，确保到2025年，我们的塑料包装可以100%全面重复使用、回收/被用作堆肥。虽然依然还有许多工作要做，但是我们还是很荣幸能够在2018年被评为道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index)的部门领导者，并且连续第八年，在GlobeScan/SustainAbility全球企业责任领导者调查中成为名列前茅的公司。

垂询联合利华美国公司及其品牌详情，请访问： www.unileverusa.com

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