AXE® lanza el concurso de videojuegos AXE y se asocia con Cizzorz de FaZe

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AXE cree que no hay una sola forma de ser atractivo y este año la marca da vida a esa idea con la gira Encuentra tu magia (Find Your Magic Tour), que tiene como misión ayudar a los adolescentes a encontrar su magia en las cosas que les apasionan. Para lograrlo, AXE da a los hombres las herramientas y las plataformas que necesitan para mantenerse frescos, mostrándoles que pueden ser más atractivos mientras hacen lo que más les gusta.

Para ayudar a los hombres a conectarse con sus pasiones con toda confianza, la marca lanza el concurso de videojuegos AXE (AXE Gaming Contest), diseñado para destacar a jugadores prometedores que muestran su creatividad. AXE sabe que a los hombres les apasiona jugar videojuegos y transmitir sus juegos en línea pero a menudo les cuesta encontrar una audiencia. Por eso, AXE se unió a Cizzorz, un influencer, jugador de videojuegos y miembro de FaZe Clan, para ayudar a elevar a la fama a un jugador desconocido con una nueva base de suscriptores.

"Cuando me compenetro mientras juego o armo mis Deathruns es cuando me siento más seguro y soy más creativo", dice Cizzorz. "Hacer lo que me gusta me hace sentir muy bien y eso se nota, y quiero que todos los hombres puedan sentirse así. Espero que el trabajo que estoy haciendo con AXE anime a los hombres a sentirse orgullosos de lo que los hace únicos y los ayude a encontrar su propia magia para que puedan sentirse así en línea y fuera de línea".

AXE y Cizzorz invitan a los seguidores a enviar un video de su mejor juego en las redes sociales que muestre su creatividad, personalidad y habilidades. Cizzorz invitará al ganador a su transmisión, lo presentará a su audiencia y lo ayudará a encontrar su magia desarrollando su estilo personal de juegos y retransmisión de juegos. El ganador también irá a VidCon en Anaheim con Cizzorz y AXE para una transmisión en vivo juntos.

El concurso comienza el 6 de mayo de 2019 a las 11:00 a. m. hora del este y finaliza el 23 de mayo de 2019 a las 11:59 p. m. hora del este. Para participar, los seguidores deben enviar su mejor video de acción en vivo junto a una breve explicación de por qué les apasiona jugar videojuegos y cargar su publicación en Twitter o Instagram con las etiquetas #AXEGaming y #Contest. Visite AXE.com/Gaming para ver el reglamento completo del concurso.

"AXE quiere apoyar a los hombres en todos los aspectos de su vida, desde el aseo diario hasta sus pasatiempos favoritos, como los videojuegos", dice Dawn Hedgepeth, gerenta general y vicepresidenta de Desodorantes, lociones para manos y cuerpo y productos de aseo personal para hombres de Unilever. "Sabemos que los hombres se sienten más atractivos cuando hacen lo que les gusta. Y, aunque los videojuegos son algo relativamente nuevo para AXE, queremos mostrar a los hombres que nos importan sus pasiones y estamos aquí para ayudarlos a verse y sentirse de maravilla".

Además, la gira Encuentra tu magia se lleva a cabo gracias al AXEmobile, el centro de contenidos itinerante de AXE, que llevará a creadores y productos directo a los seguidores en eventos importantes en todo el país, como SXSW Gaming y VidCon, entre otros. El autobús también parará en escuelas secundarias selectas en todo el país, ofreciendo muestras gratis de los últimos productos de AXE, cortes de cabello gratis y consejos de peinado.

Para ayudar a los hombres a mantenerse frescos y sentirse seguros en este recorrido, AXE lanzó la línea de productos Ice Chill para que se vean y se sientan espléndidos. Esta nueva colección ofrece protección durante 48 horas y viene en dos fragancias refrescantes: Ice Chill y Fresco. La línea está disponible en fragancia, antitranspirante en barra, gel de baño y champú y acondicionador 2 en 1 (solo Ice Chill).

Para conocer más sobre el concurso de videojuegos AXE, los productos Ice Chill y la gira Encuentra tu magia, incluidas todas las paradas del AXEmobile en los próximos eventos o en una escuela secundaria en su localidad, visite www.axe.com o siga a @AXE en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

Acerca de AXE®

AXE, la marca de fragancias para hombre número 1 del mundo*, celebra la individualidad y la autoexpresión invitando a los hombres a adoptar su propio estilo. Con una línea completa de productos de aseo personal que incluyen fragancias de uso diario en aerosol, desodorantes, antitranspirantes, jabones líquidos, champús y productos para el cabello, AXE les da a los hombres las herramientas para expresar lo que los hace únicos, auténticos y en definitiva, atractivos para el mundo que los rodea. Visite AXE en AXE.com y síganos en Twitter , Instagram , Tumblr y Facebook para tener acceso a contenidos exclusivos, promociones especiales y más.

*Fuente: Euromonitor International Limited; edición 2017 de Productos de belleza y cuidado personal; según las ventas minoristas combinadas de fragancias para hombre y desodorantes para hombre; UBN; datos de 2016; Lynx incluye todas las ventas de AXE/Lynx/Ego.

Acerca de Unilever United States, Inc.

Unilever es uno de los principales proveedores del mundo de alimentos, bebidas y productos para el hogar y el cuidado personal con ventas en más de 190 países. Sus productos llegan a 2,500 millones de consumidores al día. En los Estados Unidos, la cartera incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Pure Leaf, Q-tips, Schmidt's Naturals, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Sundial Brands, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todas las marcas anteriores son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

El plan de vida sostenible de Unilever respalda la estrategia de la compañía y su compromiso con:

Ayudar a que más de mil millones de personas tomen medidas para mejorar su salud y bienestar para 2020.

Reducir a la mitad el impacto medioambiental de nuestros productos para 2030.

Mejorar los medios de vida de millones de personas para 2020.

Para obtener más información sobre Unilever U.S., sus marcas y el plan de vida sostenible de Unilever, visite: www.unileverusa.com.

Acerca de Cizzorz

Cizzorz, un seguidor de larga data de FaZe, que incluso llamó a su pódcast antes de unirse al grupo, crea contenidos en YouTube desde sus populares pruebas en modo vía libre en Call of Duty: Black Ops 3. Recientemente en Fortnite, donde se destacó desde sus comienzos, Cizzorz creó mapas personalizados en Modo Creativo que se viralizaron, y llegaron a contar con decenas de miles de jugadores y los creadores más populares del sector, que compitieron unos contra otros por el mejor tiempo de Death Run. Cizzorz siempre carga videos de juegos en YouTube, donde los contenidos incluyen desde jugadas de alto nivel hasta sumarse a grupos al azar para ayudar a la gente a alcanzar su primera victoria. Desde que se sumó a FaZe Clan, Cizzorz transmitió con Marshmello y Lil Yachty, y trabaja con marcas reconocidas como AXE. En la actualidad, está convirtiéndose rápidamente en uno de los miembros más populares de la organización y es un favorito de los seguidores.

