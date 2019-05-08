AXE® 与FaZe成员Cizzorz携手推出AXE游戏比赛

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2019年5月8日 /美通社/ -- AXE相信魅力不止一种，该品牌今年将通过Find Your Magic Tour（魅力发现之旅）活动践行这一理念，帮助青少年在他们所热爱的事物中发现自我魅力。为了做到这点，AXE正在为男士提供保持时尚感所需的工具和平台，向他们展示他们可以追求他们所热爱的事物，同时发现最具魅力的自己。

为了帮助男士发挥他们的热情，该品牌将推出AXE游戏比赛，该比赛旨在发掘在创意展示中表现突出的新兴选手。AXE了解到，男士一般都热衷于游戏和网络流媒体，但他们通常很难找到受众。这也是AXE 与影响力者、游戏玩家和FaZe Clan 成员 Cizzorz 合作，利用新的用户粉丝群帮助提升未被发掘的网络直播主播的原因所在。

AXE_with_FaZe_Cizzorz

Cizzorz表示："当我在打游戏或建立我的 Deathruns 时，我感到最自信，也最具创意。当我在做所热爱的工作时，我能找到最有魅力的自我，我的愿望是让所有其他男士和我的想法一样。我希望我正在与AXE合作开展的工作，将鼓励男士为他们身上的独特性而感到自豪，帮助他们发现自身魅力，让他们在虚拟和现实生活中都有着同样的感受。"

AXE和Cizzorz正在呼吁粉丝在社交媒体上提交他们的最佳游戏视频片段，以展示他们的创意、个性和技能。Cizzorz随后将邀请获奖者来到直播中，将他们介绍给向他的粉丝，通过开发他们的个人游戏和直播风格，帮助他们找到自身的魅力。获奖者还将与Cizzorz和AXE一起，参与在安纳海姆VidCon网红大会期间举办的联合直播活动。

本次比赛于美国东部时间2019年5月6日上午11点至2019年5月23日晚上11点59分期间举行。要参加比赛，粉丝须提交他们的最佳实景游戏视频片段，附上有关为何热衷于游戏的文字说明，并使用#AXEGaming和#Contest将他们的帖子上传至Twitter或Instagram。登陆AXE.com/Gaming查看完整的赛事规则。

联合利华除臭剂、男士美容和手部及身体乳液部门总经理兼副总裁Dawn Hedgepeth表示："AXE希望从日常美容到游戏等爱好的生活各方面为男士提供支持。我们知道，男士在做他们喜欢做的事情时最有魅力。尽管游戏对AXE来说是一个相对较新的领域，我们希望向男士证明，我们愿意投资他们的热情，帮助他们发现最棒的自己。"

此外，Find Your Magic Tour活动的开展离不开AXE旗下旅游内容中心AXEmobile的支持，该中心将通过在全国举办SXSW Gaming和VidCon等大型活动，为粉丝提供直接与创作者交流和获取产品的渠道。该活动还将在该国的多所精选中学开展，提供AXE最新产品的免费样品，以及免费理发和造型建议。

为了让男士保持自信和时尚感，AXE推出了Ice Chill产品线，帮助男士发现最棒的自己。这个最新系列产品提供48小时防护，拥有Ice Chill和Fresco这两种清香类型。该系列可用于身体喷雾、止汗香体膏、沐浴露和二合一洗护产品（仅限Ice Chill香味）。

有关AXE游戏比赛、Ice Chill产品和Find Your Magic Tour活动的详情，包括所有AXEmobile未来活动举办地点或未来在您附近的中学举办的活动，请访问 www.axe.com ，或通过 Instagram 、 Facebook 、 Twitter 和 YouTube 关注@AXE。

媒体联系人：

Victoria Kwan

电邮： Victoria.Kwan@edelman.com

电话：(917)-640-5845

AXE简介

全球排名第一的男士香水品牌AXE通过鼓励男士接纳他们的个人风格，支持个性和自我表达。公司拥有日常香氛喷雾、除臭剂、止汗剂、沐浴露、洗发水和造型产品等全方位美容产品，为男士提供了发掘独特、真实和最具魅力的自我所需的工具。欲获取独家内容、特别促销等信息，请访问AXE网站 AXE.com ，并通过 Twitter 、 Instagram 、 Tumblr 和 Facebook 关注我们。

*来源：Euromonitor International Limited；Beauty and Personal Care 2017 版；根据男士除臭剂和男士香水零售总额计算；UBN；2016年数据；Lynx包括AXE、Lynx和Ego产品的销售总额。

Unilever United States, Inc.简介

联合利华是全球领先的美容和个人护理、家庭护理、食品和提神产品供应商之一，业务覆盖全球190多个国家，每天覆盖25亿消费者。在美国，公司的产品组合包括Axe、Ben & Jerry's、Breyers、嘉莉丝(Caress)、Degree、Dollar Shave Club、多芬(Dove)、Good Humor、Hellmann's、Klondike、Knorr、Lever 2000、Lipton、 Love Beauty and Planet、Magnum、Nexxus、Noxzema、Pond's、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Schmidt's Naturals、Seventh Generation、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Sundial Brands、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO、TIGI、TONI&GUY、TRESemm和凡士林(Vaseline)等知名品牌。所有这些品牌名称都是联合利华集团的商标或注册商标。

联合利华的可持续行动计划巩固了公司的以下战略和承诺：

在2020年之前鼓励10多亿人行动起来，改善他们的健康和福祉。

在2030年之前将我们产品对环境的影响减半。

在2020年之前改善数百万人的生计。

有关Unilever U.S.、旗下品牌和联合利华可持续行动计划的详情，请访问： www.unileverusa.com 。

Cizzorz简介

作为FaZe的长期粉丝，Cizzorz在加入自己的团队之前曾受邀参加他们的Podcast节目，自在Freerun上试玩《使命召唤：黑色行动3》走红以来，一直在YouTube上创作内容。Cizzorz最近在玩《堡垒之夜》(Fortnite)，自该游戏推出以来取得了优异的成绩，他还以走红网络的创新模式创作自定义地图，将数以千计的玩家和最热门游戏内容创作者聚集在一起，争夺最佳Death Run时间。他不断在YouTube上传游戏视频片段，内容从玩高级游戏到加入随机战队，帮助玩家旗开得胜。Cizzorz自加入FaZe Clan之后，曾与棉花糖(Marshmello)和Lil Yachty一起开直播，并与AXE等知名品牌合作。如今，他正在快速成为该组织的最热门成员之一，深受游戏迷喜爱。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/883301/AXE_with_FaZe_Cizzorz.jpg

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