AXE® 與FaZe成員Cizzorz攜手推出AXE遊戲比賽

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2019年5月8日 /美通社/ -- AXE相信魅力不止一種，該品牌今年將透過Find Your Magic Tour（魅力發現之旅）活動踐行這一理念，幫助青少年在他們所熱愛的事物中發現自我魅力。為了做到這點，AXE正在為男士提供保持時尚感所需的工具和平臺，向他們展示他們可以追求他們所熱愛的事物，同時發現最具魅力的自己。

為了幫助男士發揮他們的熱情，該品牌將推出AXE遊戲比賽，該比賽旨在發掘在創意展示中表現突出的新興選手。AXE瞭解到，男士一般都熱衷於遊戲和網絡流媒體，但他們通常很難找到受眾。這也是AXE 與影響力者、遊戲玩家和FaZe Clan 成員 Cizzorz 合作，利用新的用戶粉絲群幫助提升未被發掘的網絡直播主播的原因所在。

AXE_with_FaZe_Cizzorz

Cizzorz表示：「當我在打遊戲或建立我的 Deathruns 時，我感到最自信，也最具創意。當我在做我所熱愛的工作時，我能找到最有魅力的自我，我的願望是讓所有其他男士和我的想法一樣。我希望我正在與AXE合作開展的工作，將鼓勵男士為他們身上的獨特性而感到自豪，幫助他們發現自身魅力，讓他們在虛擬和現實生活中都有著同樣的感受。」

AXE和Cizzorz正在呼籲粉絲在社交傳媒上提交他們的最佳遊戲視像片段，以展示他們的創意、個性和技能。Cizzorz隨後將邀請獲獎者來到直播當中，將他們介紹給向他的粉絲，透過開發他們的個人遊戲和直播風格，幫助他們找到自身的魅力。獲獎者還將與Cizzorz和AXE一起，參與在安納海姆VidCon網紅大會期間舉辦的聯合直播活動。

本次比賽於美國東部時間2019年5月6日上午11點至2019年5月23日晚上11點59分期間舉行。要參加比賽，粉絲須提交他們的最佳實景遊戲視像片段，附上有關為何熱衷於遊戲的文字說明，並使用#AXEGaming和#Contest將他們的帖子上傳至Twitter或Instagram。登陆AXE.com/Gaming查看完整的赛事规则。

聯合利華除臭劑、男士美容和手部及身體乳液部門總經理兼副總裁Dawn Hedgepeth表示：「AXE希望從日常美容到遊戲等愛好的生活各方面為男士提供支持。我們知道，男士在做他們喜歡做的事情時最有魅力。儘管遊戲對AXE來說是一個相對較新的領域，我們希望向男士證明我們願意投資他們的熱情，幫助他們發現最棒的自己。」

此外，Find Your Magic Tour活動的開展離不開AXE旗下旅遊內容中心AXEmobile的支持，該中心將透過在全國舉辦SXSW Gaming和VidCon等大型活動，為粉絲提供直接與創作者交流和獲取產品的渠道。該活動還將在該國的多所精選中學開展，提供AXE最新產品的免費樣品，以及免費理髮和造型建議。

為了讓男士保持自信和時尚感，AXE推出了Ice Chill產品線，幫助男士發現最棒的自己。這個最新系列產品提供48小時防護，擁有Ice Chill和Fresco這兩種清香類型。該系列可用於身體噴霧、止汗香體膏、沐浴露和二合一洗護產品（僅限Ice Chill香味）。

有關AXE遊戲比賽、Ice Chill產品和Find Your Magic Tour活動的詳情，包括所有AXEmobile未來活動舉辦地點或未來在您附近的中學舉辦的活動，請瀏覽 www.axe.com ，或透過 Instagram 、 Facebook 、 Twitter 和 YouTube 關注@AXE。

傳媒聯繫人：

Victoria Kwan

電郵： Victoria.Kwan@edelman.com

電話：(917)-640-5845

AXE簡介

全球排名第一的男士香水品牌AXE透過鼓勵男士接納他們的個人風格，支持個性和自我表達。公司擁有日常香氛噴霧、除臭劑、止汗劑、沐浴露、洗髮水和造型產品等全方位美容產品，為男士提供了發掘獨特、真實和最具魅力的自我所需的工具。欲獲取獨家內容、特別促銷等資訊，請瀏覽AXE網站 AXE.com ，並透過 Twitter 、 Instagram 、 Tumblr 和 Facebook 關注我們。

*來源：Euromonitor International Limited；Beauty and Personal Care 2017 版；根據男士除臭劑和男士香水零售總額計算；UBN；2016年數據；Lynx包括AXE、Lynx和Ego產品的銷售總額。

Unilever United States, Inc.簡介

聯合利華是全球領先的美容和個人護理、家庭護理、食品和提神產品供應商之一，業務覆蓋全球190多個國家，每天覆蓋25億消費者。在美國，公司的產品組合包括Axe、Ben & Jerry's、Breyers、Caress、Degree、Dollar Shave Club、Dove、Good Humor、Hellmann's、Klondike、Knorr、Lever 2000、Lipton、 Love Beauty and Planet、Magnum、Nexxus、Noxzema、Pond's、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Schmidt's Naturals、Seventh Generation、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Sundial Brands、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO、TIGI、TONI&GUY、TRESemm和Vaseline等知名品牌。所有這些品牌名稱都是聯合利華集團的商標或注冊商標。

聯合利華的可持續行動計劃鞏固了公司的以下策略和承諾：

在2020年之前鼓勵10多億人行動起來，改善他們的健康和福祉。

在2030年之前將我們產品對環境的影響減半。

在2020年之前改善數百萬人的生計。

有關Unilever U.S.、旗下品牌和聯合利華可持續行動計劃的詳情，請瀏覽： www.unileverusa.com 。

Cizzorz簡介

作為FaZe的長期粉絲，Cizzorz在加入自己的團隊之前曾受邀參加他們的Podcast節目，自在Freerun上試玩《使命召喚：黑色行動3》走紅以來，一直在YouTube上創作內容。Cizzorz最近在玩《堡壘之夜》(Fortnite)，自該遊戲推出以來取得了優異的成績，他還以走紅網絡的創新模式創作定制地圖，將數以千計的玩家和最熱門遊戲內容創作者聚集在一起，爭奪最佳死亡奔跑(Death Run)時間。他不斷在YouTube上傳遊戲視像片段，內容從玩高級遊戲到加入隨機戰隊，幫助玩家旗開得勝。Cizzorz自加入FaZe Clan之後，曾與棉花糖(Marshmello)和Lil Yachty一起開直播，並與AXE等知名品牌合作。如今，他正在快速成為該組織的最熱門成員之一，深受游戲迷喜愛。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/883301/AXE_with_FaZe_Cizzorz.jpg

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/883305/AXE_Find_Your_Magic_Logo.jpg

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