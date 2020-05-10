AXE®與Rickey Thompson推出舞伴邀請挑戰

新澤西州Englewood Cliffs2020年5月10日 /美通社/ -- 畢業舞會前要準備什麼？當然是邀請舞伴啦！儘管今年的畢業舞會無法線上下舉行，AXE透過與網絡紅人Rickey Thompson合作進行虛擬舞伴邀請挑戰，讓這一傳統依舊精彩。

5月9日，Rickey將在Instagram上推出話題#bemyAXEdatecontest。16歲及以上有興趣的高中生可以在Instagram上使用#bemyAXEdatecontest話題提交他們最獨特，搞笑和令人忍俊不禁的舞伴邀請視頻，贏取與Rickey Thompson參加IG Live的機會。不僅如此，獲勝者和他的一位朋友還將獲得美國東部時間5月16日（週六）晚8點明星雲集的Teen Vogue Virtual Prom（Teen Vogue虛擬舞會）的VIP入場資格。

AXE品牌總監Mark Lodwick表示：「畢業舞會對青少年來說是極為重要的時刻，AXE很自豪能與Teen Vogue合作，為美國各地的學生提供急需的正常生活，讓畢業舞會前的舞伴邀請等重要時刻無論何時都同樣令人難忘。」

參加Teen Vogue虛擬舞會的學生還將獲得定制的播放清單、TikTok特製舞蹈、主題背景、Rickey的特別驚喜等等。

不能去舞會？不用擔心，AXE將在5月16日透過TikTok推出另一個互動挑戰，邀請舞會內外的愛好者共同加入。請關注我們的Instagram和TikTok (@axe)，時刻瞭解AXE畢業舞會活動最新動態。

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AXE®簡介

AXE是世界頭號男士香水品牌, 透過鼓勵男士們擁有自己的個人風格來維護個性和自我表達。AXE提供全系美容產品，包括日常香水噴霧、除臭劑、止汗劑、淋浴露、洗髮水和造型產品，讓男士能夠表達個性，真實性，並最終提高吸引力。訪問AXE網站AXE.com，並在Twitter、Instagram、Tumblr和Facebook關注我們，獲得獨家內容、特別促銷等。

*數據來源：歐睿國際(Euromonitor International Limited)；美容和個人護理2017版；根據男士除臭劑和男士香水的零售價值合計；UBN；2016年數據；Lynx包括所有AXE/Lynx/Ego銷售額。

聯合利華簡介

聯合利華是世界領先的美容和個人護理、家庭護理以及食品和點心供應商之一，產品在190多個國家和地區銷售，每天覆蓋25億消費者。公司現有員工155000人，2018年銷售額達510億歐元。超過一半（60%）的公司足跡位於發展中國家和新興市場。聯合利華擁有約400個品牌，被世界各地的家庭廣泛使用，包括多芬、Knorr、Dirt Is Good、舒耐、好樂門、立頓、和路雪、力士、夢龍、Axe、Sunsilk和Surf。

聯合利華的可持續行動計劃(USLP)支持公司的策略，並承諾：

到2020年，幫助超10億人採取行動改善健康和福祉。

到2030年將產品的環境影響減半。

到2020年改善數百萬人的生計。

USLP透過推動增長和信任、消除成本和降低風險來創造價值。

2018年，該公司的可持續生活品牌比其他業務增長快69%，而2017年為46%。

自2010年以來，我們一直透過聯合利華可持續行動計畫採取行動，幫助超10億人改善健康和福祉，使我們的環境足跡減半，並在我們擴大業務的同時改善數百萬人的生計。我們已經取得了重大進展，並繼續擴大我們的雄心——最近承諾到2025年確保我們的塑膠包裝100%完全可重複使用，可回收或堆肥。雖然還有更多的事情要做，但我們感到自豪的是，我們在2019年被評為道鐘斯可持續性指數領導者，並且自2011年以來在GlobeScan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders調查中持續排名第一。

查詢聯合利華和其品牌的更多資訊，請瀏覽www.unilever.com。

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