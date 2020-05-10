AXE®与Rickey Thompson推出舞伴邀请挑战

新泽西州Englewood Cliffs2020年5月10日 /美通社/ -- 毕业舞会前要准备什么？当然是邀请舞伴啦！尽管今年的毕业舞会无法在线下举行，AXE通过与网络红人Rickey Thompson合作进行虚拟舞伴邀请挑战，让这一传统依旧精彩。

5月9日，Rickey将在Instagram上推出话题#bemyAXEdatecontest。16岁及以上有兴趣的高中生可以在Instagram上使用#bemyAXEdatecontest话题提交他们最独特，搞笑和令人忍俊不禁的舞伴邀请视频，赢取与Rickey Thompson参加IG Live的机会。不仅如此，获胜者和他的一位朋友还将获得美国东部时间5月16日（周六）晚8点明星云集的Teen Vogue Virtual Prom（Teen Vogue虚拟舞会）的VIP入场资格。

AXE品牌总监Mark Lodwick表示：“毕业舞会对青少年来说是极为重要的时刻，AXE很自豪能与Teen Vogue合作，为美国各地的学生提供急需的正常生活，让毕业舞会前的舞伴邀请等重要时刻无论何时都同样令人难忘。”

参加Teen Vogue虚拟舞会的学生还将获得定制的播放列表、TikTok特制舞蹈、主题背景、Rickey的特别惊喜等等。

不能去舞会？不用担心，AXE将在5月16日通过TikTok推出另一个互动挑战，邀请舞会内外的爱好者共同加入。请关注我们的Instagram和TikTok (@axe)，时刻了解AXE毕业舞会活动最新动态。

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AXE®简介

AXE是世界头号男士香水品牌, 通过鼓励男士们拥有自己的个人风格来维护个性和自我表达。AXE提供全系美容产品，包括日常香水喷雾、除臭剂、止汗剂、淋浴露、洗发水和造型产品，让男士能够表达个性，真实性，并最终提高吸引力。访问AXE网站AXE.com，并在Twitter、Instagram、Tumblr和Facebook关注我们，获得独家内容、特别促销等。

*数据来源：欧睿国际(Euromonitor International Limited)；美容和个人护理2017版；根据男士除臭剂和男士香水的零售价值合计；UBN；2016年数据；Lynx包括所有AXE/Lynx/Ego销售额。

联合利华简介

联合利华是世界领先的美容和个人护理、家庭护理以及食品和点心供应商之一，产品在190多个国家和地区销售，每天覆盖25亿消费者。公司现有员工155000人，2018年销售额达510亿欧元。超过一半（60%）的公司足迹位于发展中国家和新兴市场。联合利华拥有约400个品牌，被世界各地的家庭广泛使用，包括多芬、Knorr、Dirt Is Good、舒耐、好乐门、立顿、和路雪、力士、梦龙、Axe、Sunsilk和Surf。

联合利华的可持续行动计划(USLP)支持公司的战略，并承诺：

到2020年，帮助超10亿人采取行动改善健康和福祉。

到2030年将产品的环境影响减半。

到2020年改善数百万人的生计。

USLP通过推动增长和信任、消除成本和降低风险来创造价值。

2018年，该公司的可持续生活品牌比其他业务增长快69%，而2017年为46%。

自2010年以来，我们一直通过联合利华可持续行动计划采取行动，帮助超10亿人改善健康和福祉，使我们的环境足迹减半，并在我们扩大业务的同时改善数百万人的生计。我们已经取得了重大进展，并继续扩大我们的雄心——最近承诺到2025年确保我们的塑料包装100%完全可重复使用，可回收或堆肥。虽然还有更多的事情要做，但我们感到自豪的是，我们在2019年被评为道琼斯可持续性指数领导者，并且自2011年以来在GlobeScan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders调查中持续排名第一。

垂询联合利华和其品牌的更多信息，请访问www.unilever.com。

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