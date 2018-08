AXE® se une al rapero y actor KYLE para la segunda edición de su programa Senior Orientation

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante el Mes Nacional de Prevención del Bullying en octubre, AXE abordará los estereotipos masculinos anticuados y los apodos ofensivos con sus talleres de Senior Orientation en escuelas secundarias. Tras un programa piloto llevado a cabo el año pasado en Centennial High School en Columbus, Ohio, el 81 por ciento del alumnado dijo que su visión de la masculinidad cambió para mejor. El temario del programa de este año fue creado en colaboración por el rapero y actor KYLE y el experto en masculinidad y poeta Carlos Andrés Gómez, y desafiará a los alumnos a reemplazar las conductas tóxicas como el bullying y los comentarios obscenos por actitudes positivas e inclusivas.

Los años de la escuela secundaria deberían ser un período en que los adolescentes se sientan empoderados para explorar y expresar quiénes son y en quiénes se están convirtiendo. Sin embargo –ya sea en los pasillos, en el campo de juego, en el laboratorio o en una fiesta–, los varones muchas veces sienten la presión de ajustarse a determinadas nociones tóxicas de masculinidad que conducen a conductas innecesariamente agresivas. De hecho, uno de cada tres varones admite que ha acosado a sus pares, y tres de cada cuatro de ellos son también víctimas de acosadores.*

Este octubre, el programa de Senior Orientation se impartirá en dos escuelas, la cuales serán anunciadas en el futuro.

"Estar involucrado en un programa como este es muy importante para mí, dadas mis experiencias durante mi crecimiento. Yo nunca me sentí como parte del grupo de chicos y chicas a mi alrededor, porque escogí unirme al club de drama en vez del equipo de fútbol americano. Por esa razón, todos me veían como más sensitivo que los otros niños de mi edad. Esas experiencias fueron fúndameles en la formación de la persona y el artista que soy hoy en día," dijo KYLE. "En aquel entonces me hubiera encantado tener recursos accesibles, como este programa, para reiterarme que está bien ser tal y como soy."

El programa de este año comenzará con una nueva visita al Centennial el 23 de agosto donde Aria Brent, una estudiante que participó en el primer Senior Orientation, compartió: "Senior Orientation inspiró a mi escuela. Todos sintieron su efecto en los pasillos, incluso en la forma de hablar con los demás. AXE está llevando un mensaje muy importante a los adolescentes. Estoy agradecida de haber formado parte del programa el año pasado y sigo divulgando su mensaje de positividad e inclusión en mi comunidad".

Senior Orientation es parte de la Iniciativa AXE Find Your Magic, que apunta a romper el ciclo de masculinidad tóxica ofreciendo recursos a los varones para vivir más libremente. La marca y sus organizaciones asociadas, Promundo y Ditch the Label, trabajan juntas para indagar sobre las causas y efectos del tema, concientizar a más hombres y mujeres y ayudar a proporcionar herramientas a los jóvenes para ser como son de la manera más auténtica.

Promundo, la organización sin fines de lucro que estudia la igualdad de género, encargó un nuevo estudio, "The Bullying Crisis", que muestra las limitaciones que impone el acoso, y en particular el acoso cibernético, como resultado directo de las expectativas sociales actuales asociadas con la masculinidad.

AXE lanzó #AXEpressYourself, una iniciativa social en asociación con la organización antibullying sin fines de lucro Ditch the Label, que desafió a los hombres a experimentar con nuevos cortes de pelo por una buena causa y los inspiró a encontrar su magia asumiendo y expresando con seguridad lo que los hace únicos. Por cada nuevo corte de pelo compartido y etiquetado con #AXEpressYourself entre marzo y julio de 2018, AXE donó 1 dólar a Ditch the Label.

AXE está dedicada a ayudarte a encontrar tu magia (#FindYourMagic). Para sumarte a la Iniciativa Find Your Magic y a la conversación #SeniorOrientation, sigue a @AXE en Instagram, Twitter y Facebook. Si tú o alguien que conoces es víctima de acoso, Ditch the Label ha capacitado mentores que están preparados para responder a tus preguntas y ofrecer apoyo confidencial en https://us.ditchthelabel.org/get-help/.

*Fuente: "The Bullying Crisis", una investigación de Promundo para AXE/Unilever, entre más de 1000 hombres de entre 18 y 24 años en Estados Unidos. Publicada en mayo de 2018.

