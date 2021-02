Axiom Space haalt USD 130 miljoen op in Serie B-financiering

- Kapitaal zal de groei van het personeelsbestand en de ontwikkeling van het eerste commerciële ruimtestation ter wereld versnellen

- NASA heeft Axiom geselecteerd om al in 2024 zijn eigen ontwikkelde ruimtestationmodules aan het internationale ruimtestation ISS te koppelen

- Axiom heeft onlangs de allereerste eigen astronautenbemanning voor de ISS bekendgemaakt die in januari 2022 zal worden gelanceerd

HOUSTON, 16 februari 2021 /PRNewswire/ -- Axiom Space, Inc., dat 's werelds eerste commerciële ruimtestation ontwikkelt, heeft USD 130 miljoen opgehaald in Serie B-financiering. De ronde werd geleid door C5 Capital en omvat TQS-adviseurs, Declaration Partners (de investeringsmaatschappij gesteund door David M. Rubenstein), Moelis Dynasty Investments, Washington University in St. Louis, The Venture Collective, Aidenlair Capital, Hemisphere Ventures en Starbridge Venture Capital.

De nieuwe financiering zal de groei van het personeelsbestand van Axiom en de bouw van zijn particulier ontwikkelde ruimtestation versnellen. Het Axiom Station zal dienen als de centrale pijler van een bloeiend handelsnetwerk in de baan van de aarde, een spil van een ruimte-economie die Bank of America en Morgan Stanley beide projecteren, zou in de komende decennia op meer dan USD 1 biljoen kunnen worden geschat.

"Axiom Space is een drijvende kracht in de ruimtevaartsector die het middelpunt van de C5 Capital-portefeuille zal worden en onze visie voor een veilige wereldwijde toekomst zal versterken", aldus C5-operationele partner Rob Meyerson, die zal toetreden tot de raad van bestuur van Axiom. "Het Axiom Station wordt de infrastructuur waarop we veel nieuwe bedrijven in de ruimte zullen bouwen en zal dienen als de basis voor toekomstige verkenningsmissies naar de maan, Mars en verder."

Recente mijlpalen

In januari 2020 koos NASA voor Axiom om al in 2024 zijn eigen ruimtestationmodules aan het internationale ruimtestation ISS te koppelen, waarmee het bedrijf werd aangemerkt als de belangrijkste motor van NASA's brede strategie om LEO te commercialiseren. In de assemblagefase zal Axiom Station het huidige bruikbare en bewoonbare volume op ISS vergroten en meer onderzoeksmogelijkheden bieden. Tegen het einde van 2028 zal Axiom Station klaar zijn om los te koppelen wanneer het ISS wordt ontmanteld en onafhankelijk opereren als zijn opvolger dat in particuliere handen is.

In januari 2021 maakte Axiom, tevens de full-service-leverancier van de ISS-missie van de commerciële ruimtevaartindustrie, zijn historische eerste eigen astronautenbemanning bekend. De Axiom Mission 1 (Ax-1) zal niet eerder dan in januari 2022 gelanceerd worden en de bemanning is van plan de filantropische inspanningen van het bedrijf te promoten en wetenschappelijk onderzoek te doen namens organisaties die het bedrijf steunt.

"Axiom Space is ontstaan vanuit de wetenschap dat commerciële infrastructuur en innovatie in de ruimte unieke manieren zouden bieden om het leven op aarde te verbeteren", aldus Kam Ghaffarian, medeoprichter en uitvoerend voorzitter van Axiom, die via zijn family office, IBX, voor het startkapitaal van het bedrijf heeft gezorgd. "Axiom's exclusieve selectie door NASA om de koppeling met ISS te maken en het vermogen om zijn belangrijkste bronnen van inkomsten te benutten, zijn het bewijs van de expertise van het bedrijf en een bedrijfsmodel dat is opgezet om te optimaliseren voor een verscheidenheid aan commerciële kansen in de ruimte. Deze zeer succesvolle ronde is een cruciaal moment voor handel in de ruimte en de betekenis ervan voor het potentieel van onze beschaving zijn verreikend."

Stinger Ghaffarian Technologies, dat door Ghaffarian is opgericht en geleid, is uitgegroeid tot de op een na grootste technische dienstverlener voor NASA voordat het in 2018 werd overgenomen door KBR. Axiom President & CEO Michael Suffredini was NASA's ISS Program Manager van 2005 tot 2015.

"We zijn er trots op om samen te werken met het uitzonderlijke managementteam van Axiom dat het internationale ruimtestation heeft gebouwd, geleid en bezocht namens NASA en zijn partners", aldus Brian Stern, een partner bij Declaration Partners. "Het ruimtestation van de volgende generatie dat we vandaag bouwen, zal de komende decennia een belangrijk middel zijn voor onderzoek, productie, communicatie en reizen in de ruimte."

Over Axiom Space

Axiom Space is opgericht in 2016 met de visie van een bloeiend huis in de ruimte waar iedereen, overal, profijt van heeft. Tijdens het bouwen en koppelen van zijn commerciële modules aan het internationale ruimtestation om ooit 's werelds eerste particulier gefinancierde commerciële ruimtestation te vormen, biedt Axiom vandaag universele toegang tot het ISS door bemande missies uit te voeren voor nationale en particuliere astronauten en voor onderzoek en productiebedrijven. Kijk voor meer informatie over Axiom op www.axiomspace.com .

