Axios Systems es reconocido en el Cuadrante Mágico de Gartner por sus herramientas de gestión de servicios de TI por octavo año

WASHINGTON, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Uno de los principales proveedores de soluciones de Gestión de Servicios de TI (ITSM) y Gestión de Operaciones de TI (ITOM) del mundo, Axios Systems , ha sido evaluado de nuevo por los analistas globales de la industria Gartner Inc. en su último informe "Cuadrante Mágico por Herramientas de Servicios de TI" para 20191.

La inclusión de Axios Systems en el Cuadrante Mágico –su octava inclusión consecutiva– significa que la Compañía se encuentra entre 10 proveedores mencionados en el informe en el campo de Gestión de Servicios este año.

Desde su lanzamiento en 1988, Axios Systems ha proporcionado una tecnología especializada de Gestión de Servicios mediante su solución líder de ITSM assyst. Ahora, con una oferta de productos ampliada que también cubre Gestión de Operaciones de TI y Gestión de Negocios de TI, Axios Systems es un pionero en el campo de ITSM, convirtiéndose en el primer proveedor que logra la plena acreditación de PinkVERIFY™ por los 16 Procesos ITIL® en una sola solución.

Markos Symeonides, vicepresidente ejecutivo de Axios, dijo: "En nuestra opinión, ser reconocidos por octavo año en el Cuadrante Mágico de Gartner por Herramientas de ITSM no es solamente un reconocimiento de nuestro reciente esfuerzo por la evolución de assyst sino también un testimonio adicional de que nuestra solución debe considerarse para todo proyecto de selección y reemplazo de herramientas de ITSM para empresas.

"Estamos haciendo progresos constantemente en nuestro software mediante nuevas innovaciones en Inteligencia Artificial, Bots de Charla y extendiendo la Gestión de Servicios a departamentos fuera de TI".

Se puede acceder aquí a una copia gratuita del Cuadrante Mágico de Gartner para Herramientas de Gestión de Servicios de TI (ITSM).

1Gartner, Cuadrante Mágico para Herramientas de Gestión de Servicios de TI, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shetty, 29 de agosto de 2019. El informe se titulaba anteriormente Cuadrante Mágico para Herramientas de Gestión de Apoyo a Servicios de TI.

Exoneración de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

Acerca de Axios Systems

Axios Systems tiene el compromiso de proporcionar innovadoras soluciones de Gestión de Servicios de TI (ITSM) y Gestión de Operaciones de TI (ITOM) que ayudan a los clientes no solo a mejorar sus operaciones de infraestructura, sino también a mejorar la entrega de servicios en funciones empresariales, como Recursos Humanos, Gestión de Instalaciones y Finanzas. Axios está reconocida como un líder mundial y su base de clientes internacional, con un enfoque al 100% en tecnologías de gestión de servicios.

La solución integral adecuada para su propósito de Axios, assyst, está diseñada para transformar los departamentos de TI en equipos de servicio al cliente rentables, centrados en el negocio. assyst añade un valor tangible a la organización de cada cliente apoyándose en la estructura ITIL® para resolver sus retos empresariales.

assyst está acreditada para los 16 procesos ITIL® de PinkVERIFY™, y Axios fue el primer proveedor en lograrlo dentro de una sola solución.

Para más información, visite nuestro sitio web en http://www.axiossystems.com/

Referencias:

