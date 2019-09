Axios Systems récompensé par le Magic Quadrant de Gartner pour ses outils de gestion de services informatiques pour la 8e année consécutive

WASHINGTON, 12 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Axios Systems, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de services informatiques (ITSM) et de gestion des opérations informatiques (ITOM), a de nouveau été évalué par les analystes mondiaux du secteur de chez Gartner Inc. qui a publié son dernier rapport Magic Quadrant for IT Service Management Tools pour l'année 20191.

La présence d'Axios Systems au sein du Magic Quadrant – pour la huitième fois consécutive – signifie que la société figure cette année au classement des 10 fournisseurs dans la section Gestion des services.

Depuis son lancement en 1988, Axios Systems fournit une technologie de gestion de services spécialisée par le biais de sa principale solution ITSM, assyst. Désormais, avec une offre de produits élargie couvrant également la gestion des opérations informatiques et la gestion des activités informatiques, Axios Systems fait figure de pionnier dans le domaine de l'ITSM, devenant le premier fournisseur à obtenir une accréditation complète PinkVERIFY™ pour les 16 processus ITIL® via une solution unique.

Markos Symeonides, vice-président exécutif d'Axios, a déclaré : « Pour nous, cette apparition pour la 8e année au sein du Magic Quadrant de Gartner pour les outils ITSM est non seulement une reconnaissance des efforts que nous avons fournis pour développer assyst, mais aussi une preuve supplémentaire que notre solution devrait être prise en compte pour tous les projets de remplacement et de sélection d'outils d'entreprise ITSM. »

« Nous faisons constamment évoluer nos logiciels grâce à de nouvelles innovations en matière d'intelligence artificielle, d'agents conversationnels en ligne et à l'extension de la gestion des services à des services extérieurs à l'informatique. »

Un exemplaire gratuit du Magic Quadrant de Gartner pour les outils de gestion de services informatiques (ITSM) est disponible ici.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou un autre titre. Les publications de recherche Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Axios Systems s'engage à fournir des solutions innovantes de gestion des services informatiques (ITTS) et de gestion des opérations informatiques (ITOM), qui aident les clients non seulement à améliorer leurs opérations d'infrastructure, mais également à améliorer la prestation de services dans toutes les fonctions de l'entreprise, notamment les ressources humaines, la gestion des installations et les finances. Sa clientèle mondiale reconnaît Axios comme un acteur mondial de premier plan qui est axé à 100 % sur les technologies de gestion des services.

assyst, la solution complète et adaptée à chaque objectif d'Axios, est conçue pour transformer les services informatiques en équipes de service client rentables et orientées métier. assyst ajoute une valeur tangible à l'organisation de chaque client en s'appuyant sur le cadre ITIL® afin de les aider à résoudre leurs problèmes.

assyst est accréditée pour les 16 processus ITIL® PinkVERIFY™ et Axios a été le premier fournisseur à atteindre cet objectif avec une solution unique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse http://www.axiossystems.com/

