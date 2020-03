Axios Systems s'installe dans un nouveau siège ultramoderne alors que l'adoption de l'ITSM sur le cloud explose

D'une superficie d'un peu plus de 2 400 mètres carrés, le nouveau bureau ultramoderne présente un spacieux espace de travail ouvert, des équipements de luxe et la meilleure connectivité du genre. Situé au 2411 Dulles Corner Park, le bâtiment comprend un centre de congrès de premier ordre, des stations de charge pour véhicules électriques, un terrain magnifique, et se tient fièrement aux côtés d'autres géants de l'industrie technologique tels qu'Accenture, Cisco, Microsoft et Unisys, pour ne citer que quelques noms prestigieux. Ce nouveau bureau permettra à Axios Systems de continuer à développer et à mettre en œuvre ses projets d'expansion.

Ce déménagement témoigne du succès continu d'Axios Systems en tant que pionnier du secteur informatique depuis des années. Récemment nommée leader de la gestion des services d'entreprise (ESM) dans un rapport du cabinet d'analystes éminent Forrester Research, la société n'a cessé de gagner du terrain et prend le marché américain d'assaut avec sa solution logicielle ITSM puissante, intuitive et hautement configurable, assyst.

Dans un secteur technologique en constante et rapide évolution, Axios Systems a conservé une longueur d'avance grâce à ses innovations en matière d'intelligence artificielle, de chatbots et de capacités mobiles. Dans le droit fil de la tendance mondiale à l'adoption du cloud, la société a récemment migré les plateformes ITSM sur site de nombreuses organisations vers le cloud. Ces progrès ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients délaissent les fournisseurs traditionnels tels que ServiceNow et BMC pour une offre plus complète, prête à l'emploi, et qui ne nécessite pas de personnalisation ni de programmation lourde.

Markos Symeonides, directeur général régional d'Axios Systems, a commenté : « Ce déménagement reflète le succès continu de notre entreprise et le bien-fondé de notre approche basée à 100 % sur le marché de l'ITSM. Nous allons de mieux en mieux et nous sommes dans une position enviable pour pouvoir supplanter des concurrents beaucoup plus importants. »

Markos a par ailleurs ajouté : « En adoptant une approche centrée sur les services pour les actions et les processus qui constituent la vie professionnelle quotidienne, la solution assyst d'Axios aide l'entreprise à fonctionner plus rapidement et à être plus agile que jamais. Grâce à une expérience consommateur de services omnicanal, assyst aide à détailler, organiser et automatiser le travail, en supprimant les interventions manuelles et en numérisant l'expérience utilisateur du personnel commercial et informatique. »

À propos d'Axios Systems :

Depuis plus de 30 ans, Axios Systems s'engage à aider ses clients à réussir en affaires à travers la gestion efficace et efficiente de leurs services et systèmes informatiques. Sa solution de gestion des services informatiques (ITSM) complète et adaptée aux besoins assyst est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients dans le domaine informatique et la prestation de services dans une multitude de fonctions commerciales telles que les ressources humaines, les installations et les finances.

La solution ITSM assyst permet aux individus de collaborer pour accomplir leur travail à travers toute l'organisation informatique, créer rapidement de nouveaux flux de travail, fournir des services plus rapides et de meilleure qualité, et surtout gérer ces services informatiques de manière à soutenir les objectifs de l'entreprise.

Axios Systems a prouvé son efficacité auprès de plus de 1 000 clients dans plus de 80 pays et dans tous les secteurs d'activité, dont de nombreuses entreprises du Fortune 500 et de grands organismes gouvernementaux.

Pour plus d'informations sur la société, cliquez ici ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contact : [email protected], +44(0)131-370-4948

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1122850/Axios_Systems_Office.jpg

SOURCE Axios Systems