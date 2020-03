Axios verlegt Firmenzentrale in neues State-of-the-Art Hauptquartier, da Einführung von Cloud ITSM stark an Momentum gewinnt

HERNDON, Virginia, 12. März 2020 /PRNewswire/ -- Axios Systems, der weltweit führende Anbieter für IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM), hat seine Nordamerika-Zentrale in eine hochmoderne Einrichtung im illustren Dulles Corridor in Herndon (VA) verlegt. Der Umzug folgt auf eine Periode des beträchtlichen Wachstums und der fortgesetzten Expansion von Axios Systems.