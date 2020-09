Axon annonce des résultats pré-cliniques positifs pour son vaccin peptidique (ACvac1) contre le nouveau coronavirus

« Nous avons identifié les points les plus faibles du virus SARS-CoV-2 et avons donné des instructions au système immunitaire pour cibler ces petites zones pouvant atteindre 20 acides aminés afin d'éliminer complètement l'infection virale. Les données du test de neutralisation du virus ont montré que notre stratégie était couronnée de succès. ACvac1 donne des instructions très précises au système immunitaire pour neutraliser le virus. En revanche, d'autres candidats vaccins submergent le système immunitaire en produisant de nombreux anticorps inefficaces avec l'introduction en tant qu'antigène d'une protéine S dont la taille atteint 1 200 acides aminés », a déclaré Norbert Zilka, MVD, DSc, directeur scientifique chez Axon.

« Avec les résultats positifs d'aujourd'hui, notre plateforme de vaccination peptidique a démontré son utilisation potentielle pour le COVID-19. Nous progressons vers des essais cliniques en vue d'apporter un vaccin au monde, sans compromettre l'innocuité et l'efficacité. Ce travail s'appuie sur plus de 10 années d'expérience dans le développement de vaccins peptidiques exceptionnellement sûrs et immunogéniques pour les troubles neurodégénératifs », a déclaré Michal Fresser, président-directeur général d'Axon.

À propos d'ACvac1 (COVIDAX), le candidat vaccin peptidique d'Axon contre le COVID-19

ACvac1 est un vaccin prophylactique contre le COVID-19 destiné à protéger les individus en bonne santé contre l'infection. Le vaccin contient uniquement des éléments clés de la glycoprotéine virale Spike (S) capables d'induire des réponses immunitaires souhaitables afin d'empêcher le virus d'interagir avec ses cellules hôtes cibles, empêchant ainsi les cellules d'être infectées et le virus de se multiplier.

En créant ACvac1, Axon a bénéficié de son expérience dans le développement d'une immunothérapie sûre et efficace pour les maladies neurodégénératives chez les patients âgés, un groupe extrêmement vulnérable au COVID-19. Les personnes âgées sont souvent négligées par d'autres candidats vaccins présents dans la course pour trouver rapidement un vaccin efficace. Les effets indésirables ne permettent pas d'utiliser des doses plus élevées, ce qui est nécessaire pour induire des niveaux d'anticorps suffisants parmi les personnes âgées souffrant d'un système immunitaire affaibli. Dans ses précédents essais cliniques sur les troubles neurodégénératifs, Axon a déjà prouvé que sa plateforme de vaccination peut induire une réponse d'anticorps suffisamment élevée, même chez les populations de plus de 70 ans.

L'approche basée sur les peptides d'Axon est conçue pour prévenir les effets secondaires graves indésirables observés lors des essais menés sur de nouveaux candidats vaccins conventionnels ou à base d'acide nucléique contre le SARS-CoV-2. Axon prévoit de commencer les premiers essais chez l'homme dès le quatrième trimestre 2020.

À propos d'Axon Neuroscience

Axon Neuroscience est une société de biotechnologie au stade clinique leader de l'industrie et à l'avant-garde des vaccins peptidiques contre les maladies humaines mortelles. Fondée en 1999, la société dispose désormais de la plus grande équipe au monde dédiée exclusivement au développement de vaccins peptidiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

AADvac1, le principal vaccin d'Axon, est le traitement TAU le plus cliniquement avancé en cours de développement pour le traitement et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Fin 2019, Axon a achevé avec succès un essai clinique de Phase 2 mené chez près de 200 patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui a révélé une innocuité, une immunogénicité et une efficacité excellentes. Les résultats de ses essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer ont prouvé que sa plateforme de vaccins peptidiques était très sûre et bien tolérée. Plus de 80 % des patients Alzheimer traités ont présenté une réponse immunitaire exceptionnelle et généré une forte quantité d'anticorps. Le traitement a été en mesure de ralentir de manière significative le processus de neurodégénérescence chez les patients traités de près de 60 %.

Les vastes connaissances d'Axon en matière de production de vaccins sûrs et immunogéniques et sa technologie évolutive bien établie lui ont permis de progresser très rapidement dans la création de son nouveau vaccin peptidique contre le COVID-19.

