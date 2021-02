Axon e Cellebrite fazem parceria para ajudar a gerenciar e proteger a Inteligência Digital

Os dados coletados e revisados com as soluções da Cellebrite agora são perfeitamente unificados na Axon Evidence, permitindo aos investigadores remodelar a forma como as provas digitais são gerenciadas

SCOTTSDALE, Arizona e TYSONS CORNER, Virgínia, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Axon (Nasdaq: AXON), líder global em tecnologias de segurança pública conectadas, anunciou hoje uma parceria conjunta com a Cellebrite, líder global em Inteligência Digital, para agilizar os fluxos de trabalho investigativos dos investigadores. Com esta parceria, os dados coletados, analisados e revisados pela plataforma de inteligência Digital da Cellebrite agora se integrarão perfeitamente à solução de gestão de provas digitais da Axon, a Axon Evidence, oferecendo às autoridades policiais um local para gerenciar, avaliar e proteger todas as provas digitais.

No mundo conectado de hoje, os crimes estão se tornando mais complexos e influenciados pela tecnologia. A coleta de provas digitais tornou-se fundamental para as autoridades policiais em investigações criminais, enquanto as agências estão lidando com um acúmulo de dados cada vez maior. Como líderes nas áreas de gestão de provas e Inteligência Digital, a Axon e a Cellebrite estão possibilitando que as agências e os investigadores revisem, compartilhem e obtenham coletivamente insights de dados complexos envolvidos em investigações.

"Estamos entusiasmados em expandir nosso ecossistema de gestão de provas digitais e levar os recursos de Inteligência Digital da Cellebrite para nossos clientes da Axon Evidence", declarou o diretor executivo e vice-presidente executivo da Axon, Jeff Kunins. "Esta parceria será um grande trunfo para oferecer a agências e investigadores uma gama de soluções inovadoras para obter um quadro abrangente e objetivo durante uma investigação para ajudar a resolver e encerrar casos mais rápido do que nunca."

"Esta parceria tem como objetivo simplificar o fluxo de trabalho de investigação para manter as comunidades seguras", acrescentou Leeor Ben-Peretz, diretor de estratégia da Cellebrite. "Muitas agências contam com a Axon e a Cellebrite para combater o crime e acelerar a justiça. Ao permitir que nossas soluções trabalhem perfeitamente em conjunto, capacitamos as investigações com um ponto de gestão de evidências, oferecendo ferramentas líderes do setor que as agências podem utilizar para gerenciar, analisar e revisar dados com segurança e construir arquivos de caso único prontos para o processo judicial. Esta nova parceria é mais um passo em nosso compromisso de oferecer tecnologia de ponta para as autoridades."

A integração estará disponível para clientes conjuntos em meados de 2021.

Sobre a Cellebrite:

A Cellebrite é líder mundial em parcerias com organizações públicas e privadas para transformar a forma como elas gerenciam a Inteligência Digital em investigações para acelerar a justiça e garantir a privacidade dos dados. Ajudamos as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas com um conjunto de software e serviços premiados para unificar fluxos de trabalho investigativos e gerenciar a Inteligência Digital. A Cellebrite trabalha com líderes do setor para ajudá-los a proteger o público e os ativos com eficiência e transparência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando seus clientes a cumprir a missão conjunta de proteger e salvar vidas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.



Sobre a Axon:

A Axon é uma rede de dispositivos, aplicativos e pessoas que ajudam os funcionários de segurança pública a se tornarem mais inteligentes e seguros. Com a missão de proteger vidas, nossas tecnologias proporcionam aos clientes a confiança, o foco e o tempo que eles precisam para manter suas comunidades seguras. Nossos produtos exercem impacto em todos os aspectos da experiência diária de um agente de segurança pública.



Trabalhamos arduamente para aqueles que se colocam em risco por todos nós. Até o momento, existem mais de 300 mil licenças de software reservadas na rede Axon em todo o mundo e mais de 212 mil vidas e incontáveis dólares foram poupados com a rede da Axon de dispositivos, aplicativos e pessoas. Saiba mais em www.axon.com ou ligando para (800) 978-2737.

O Facebook é uma marca comercial do Facebook, Inc., e o Twitter é uma marca comercial do Twitter, Inc.

Axon, Axon Body 2, Axon Fleet 2, Axon Flex 2, Axon Evidence, Axon Interview, Axon Signal Sidearm, Axon Signal Vehicle, o Delta Logo e Smart Weapons são marcas comerciais da Axon Enterprise, Inc., algumas delas registradas nos Estados Unidos e em outros países. Para informações adicionais, acesse www.axon.com/legal. Todos os direitos reservados.



