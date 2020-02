Axon kondigt Belgisch distributiepartnerschap aan met TranzCom N.V.

TranzCom N.V. zal dienen als de Belgische distributeur van Axons openbare veiligheidsproducten

BRUSSEL, 26 februari 2020 /PRNewswire/ -- Axon, wereldleider in verbonden technologieën voor openbare veiligheid, kondigde vandaag een samenwerkingsverband aan met TranzCom N.V. ten behoeve van hulpverleners en hun gemeenschappen. TranzCom is de toonaangevende systeemintegrator voor radiocommunicatie in België en met dit samenwerkingsverband wordt TranzCom N.V. in staat gesteld om de camera's van Axon (Axon Body 3, Axon Flex 2, en Axon Fleet 2) alsmede de oplossing voor digitaal bewijsbeheer, Axon Evidence (Evidence.com), binnen Brussel, Vlaanderen en Wallonië te distribueren.

"We zijn erg blij om ons portfolio van missiekritieke oplossingen te voltooien. Deze oplossingen omvatten ASTRID radio's, broadband Push To Talk, robuuste smartphones, oorbescherming, verzendingen, video-streaming en distributie-oplossingen met de allerbeste bodycamera's en digitale bewijsoplossingen," aldus Frédéric Devisch, Business Unit Manager bij TranzCom. "Deze oplossingen hebben unieke functies die zowel de veiligheid als de privacy van veiligheidspersoneel en burgers garanderen."

"We zijn er trots op dat we met TranzCom N.V. kunnen samenwerken en het Axon-ecosysteem bij de wetshandhavingsinstanties van België kunnen introduceren," aldus Ronald Richardson, Northern European Country Manager van Axon. "Door ons samenwerkingsverband met TranzCom zullen wetshandhavingsinstanties levens kunnen blijven beschermen en de veiligheid van veiligheidspersoneel blijven waarborgen."

Over Axon

Axon is een netwerk van apparaten, apps en mensen dat bijdraagt aan het slimmer en veiliger maken van veiligheidspersoneel. Met als missie het beschermen van levens, zorgen onze technologieën ervoor dat klanten het vertrouwen, de focus en tijd hebben om hun gemeenschappen veilig te houden. Onze producten beïnvloeden elk aspect van de dagelijkse ervaring van een veiligheidsfunctionaris.

We werken hard voor degenen die namens ons in gevaarlijk situaties werken. Tot op heden zijn er wereldwijd meer dan 428.600 softwarezetels geboekt op het Axon-netwerk en meer dan 225.000 levens gered en talloze dollars bespaard als gevolg van het Axon-netwerk van apparaten, apps en mensen. Ga voor meer informatie naar www.axon.com of bel met (800) 978-2737.

TranzCom is een merk van INCI Energies, Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc., en Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc. Axon, Axon Body 3, Axon Evidence, Axon Flex 2, Axon Fleet 2, en het "Delta Logo" zijn handelsmerken van Axon Enterprise, Inc., waarvan enkele zijn geregistreerd in de VS en andere landen. Ga voor meer informatie naar www.axon.com/legal. Alle rechten voorbehouden.

Volg Axon hier:

Axon op Twitter: https://twitter.com/axon_us

Axon op Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/

Opmerking voor beleggers

Ga voor informatie over het bedrijf, zijn financiële informatie en bedrijfsactiviteiten naar http://investor.axon.com, https://www.axon.com/press, www.twitter.com/axon_us en https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/.

Over TranzCom N.V.

TranzCom, een merk van VINCI Energies Belgium, biedt end-to-end-oplossingen op het gebied van energiedistributie en telecommunicatie. De energieafdeling combineert een uitgebreide reeks technologieën en diensten om kritieke stroomvoorziening te leveren aan industriële en spoorwegtoepassingen. De telecommunicatieafdeling is toegewijd aan het veiligstellen van levens en processen door betrouwbare en veilige communicatieoplossingen te bieden. TranzCom Telecommunication is een systeemintegrator die geïntegreerde oplossingen, apparatuur, toepassingen en diensten aanbiedt op het gebied van kritische en uniforme communicatie in de openbare orde en veiligheidssector maar ook binnen het openbaar vervoer en de industriële sector. Het bedrijf heeft meer dan 100 gekwalificeerde werknemers in dienst. Ga voor meer informatie naar www.tranzcom.com/en/home.

CONTACT:

Omaima Doghmi

Public Relations and Communications Associate

Press@axon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg

Related Links

http://www.axon.com



SOURCE Axon