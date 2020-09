Axon Neuroscience bringt weltweit ersten Crowdfunding-Impfstoff gegen COVID-19 auf den Markt

Axon verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung eines außergewöhnlich sicheren und immunogenen Peptid-Impfstoffs gegen Demenz und gab im April 2020 seinen Plan bekannt, einen neuartigen Peptid-Impfstoff gegen COVID-19 zu entwickeln. Die Axon-Wissenschaftler machten die schwächsten Stellen des SARS-CoV-2-Virus ausfindig und verwendeten sie zur Entwicklung des Impfstoffs. ACvac1 induzierte eine umfassende Antikörperproduktion in geimpften Mäusen, wodurch die Replikation des lebenden Virus wirksam blockiert und die Stichhaltigkeit des Axon-Ansatzes bestätigt wurde. Axon plant, bereits im vierten Quartal 2020 mit der Erstanwendung am Menschen am Menschen zu beginnen.