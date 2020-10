Axora étend sa nouvelle plateforme d'innovation et son marché

La société obtient un investissement de 10 millions de dollars et annonce l'arrivée de nouveaux actionnaires et la nomination d'un nouveau PDG

LONDRES, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Axora, la plateforme d'innovation mondiale et le marché des solutions numériques de pointe pour les entreprises industrielles, devrait s'étendre après avoir conclu un financement de plus de 10 millions de dollars provenant de placements privés. Le dernier cycle d'investissement accueille de nouveaux actionnaires minoritaires Traxys, premier fournisseur mondial de matières premières, et Société Générale. Un groupe d'investisseurs privés, dont le fonds ABCP et le Boston Consulting Group, a fourni un financement supplémentaire. Axora pourra ainsi développer davantage sa plateforme innovante et faire croître son portefeuille de solutions technologiques les plus récentes et les plus pertinentes.

« Nous estimons qu'environ 200 milliards de dollars en propriété intellectuelle sont dédoublés chaque année entre les entreprises industrielles », a déclaré Ajay Chowdhury, directeur général et associé, BCG Digital Ventures. « De nombreuses entreprises de différents secteurs cherchent à résoudre les mêmes problèmes ou des problèmes similaires, mais malheureusement, en raison d'un manque de transparence entre les industries, des investissements sont gaspillés car les entreprises développent des solutions technologiques qui ont déjà été élaborées par d'autres sociétés. »

Outre ses nouveaux actionnaires, Axora accueille également un nouveau PDG, Ritz Steytler, sélectionné à la suite d'un processus de recherche approfondi. Ritz Steytler peut faire valoir plus de 27 années d'expérience dans la transformation et la croissance technologiques des entreprises multinationales. Pendant la première partie de sa carrière, il a été consultant et intégrateur de systèmes avec Accenture et IBM, fournissant des programmes de transformation à certains des plus grands noms du commerce de détail, des télécommunications et des services financiers. Plus tard, il a été PDG et directeur du conseil d'administration de PXP, plateforme de paiement omnicanal jusqu'à son acquisition par Kalixa en mai 2014, puis directeur d'exploitation et directeur du conseil d'administration de Kalixa jusqu'en octobre 2015. Avant de rejoindre Axora, il était directeur d'exploitation de Featurespace, le leader mondial de l'analyse comportementale adaptative et de la détection de fraude basée sur l'IA.

« C'est une période passionnante pour rejoindre Axora en tant que PDG. Plus que jamais, il est aujourd'hui nécessaire pour les entreprises d'être numériques, plus sûres, durables et efficaces », a déclaré M. Ritz Steytler. « Grâce à ses solutions numériques innovantes, Axora est particulièrement bien placée pour aider les entreprises industrielles à se transformer et à prospérer. Ce nouvel investissement permet non seulement de valider notre offre, mais également de continuer à identifier et à fournir des solutions numériques qui résolvent un grand nombre des difficultés rencontrées actuellement par les entreprises dans l'industrie. J'ai hâte de diriger Axora dans la prochaine phase de son développement. »

Grâce à son expertise industrielle, Axora héberge plus de 100 solutions innovantes, des leaders de secteur aux start-ups, en passant par les universités et les cabinets de conseil. Citons notamment la technologie de vision automatique qui identifie les contaminants du minerai trois fois plus rapidement que l'œil humain, et la modélisation prédictive pour les plateformes pétrolières qui utilise des capteurs intégrés et l'intelligence artificielle pour optimiser la production. Les solutions numériques éprouvées d'Axora contribuent à réduire le gaspillage d'investissements, à éviter les doubles emplois et à accélérer la croissance de l'entreprise.

Axora a été créée par une équipe d'experts industriels, d'ingénieurs et d'entrepreneurs, dont le Boston Consulting Group. Elle se concentre actuellement sur les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et métaux, et s'étendra bientôt à d'autres secteurs.

À propos d'Axora :

Axora est la nouvelle plateforme d'innovation intersectorielle et le nouveau marché des solutions numériques. Nous aidons les grandes entreprises internationales à découvrir les meilleures innovations de leur catégorie afin de débloquer la transformation et d'apporter de la valeur à l'entreprise. Menés par une équipe d'experts de l'industrie et soutenus par des investisseurs mondiaux bien connus, notre objectif est de réaliser le potentiel de l'innovation numérique. Grâce à notre plateforme Web de pointe, nous présentons les derniers avis d'experts et les perspectives de l'industrie sur la technologie, ainsi que des solutions de pointe qui résolvent les défis actuels de l'industrie.

SOURCE Axora