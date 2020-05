Axora lance un Centre de ressources sur l'exploitation minière intelligence afin d'aider les sociétés minières à se remettre de la pandémie de Covid-19

LONDON, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Axora, une plateforme novatrice proposant à l'échelle internationale des solutions numériques éprouvées, a lancé un centre de ressources en ligne sur l'exploitation minière intelligente (Smart Mining) pour aider les sociétés minières à se remettre de la pandémie mondiale de coronavirus et à prospérer après celle-ci. Le centre fournit les perspectives les plus récentes sur l'industrie et donne accès à des solutions et technologies numériques que les sociétés minières peuvent adopter pour accélérer leur croissance, réduire les investissements réalisés en pure perte et éviter les doubles emplois.

Le Dr Nick Mayhew, directeur commercial d'Axora, a déclaré : « Les temps d'arrêt engendrés par la Covid-19 offrent aux sociétés minières une occasion unique d'améliorer leurs solutions numériques, d'accélérer leurs feuilles de route de transformation numérique et de créer des "mines intelligentes". Les entreprises qui profitent de l'occasion pour prendre les devants et rendre leurs mines plus intelligentes sont celles qui se remettront le plus rapidement et qui prospéreront à l'avenir. »

Les solutions numériques Smart Mining d'Axora comprennent les trois technologies caractéristiques d'une exploitation minière intelligente : les appareils intelligents, les appareils connectés intelligents et l'IdO. Ces technologies peuvent aider à transformer et à révolutionner les sociétés minières dans un monde post-Covid.

« La pandémie de Covid-19 provoque une accélération de la transformation numérique dans le secteur minier, car les besoins n'ont jamais été aussi grands en matière de sécurité, de durabilité et d'efficacité, a ajouté le Dr Mayhew. Nous voyons des thèmes technologiques très spécifiques, comme le tri de minerai par la technologie, l'autonomie des machines et la surveillance à distance, revêtir un caractère essentiel, dans un souci de santé et de sécurité. Ces enjeux font l'objet d'investissements urgents et importants et permettent la mise en place de ce qu'on appelle la "mine intelligente" ».

Axora compte également lancer une enquête pour évaluer l'impact de la Covid-19 sur l'innovation numérique et les pratiques de travail à domicile dans l'industrie minière.

En plus de mettre à profit ses connaissances poussées du secteur, Axora utilise la technologie des chaînes de blocs pour héberger actuellement plus de 120 solutions innovantes, allant de leaders du secteur aux startups, en passant par des universités et des sociétés de conseil. C'est une équipe d'experts industriels, d'ingénieurs et d'entrepreneurs, dont le Boston Consulting Group, qui a développé Axora. Axora mettra dans un premier temps l'accent sur les secteurs du pétrole et du gaz et des mines et métaux, mais s'intéressera petit à petit à d'autres secteurs.

Axora est la nouvelle plateforme d'innovation intersectorielle pour les solutions numériques. Nous aidons de grandes entreprises internationales à découvrir les meilleures innovations disponibles afin qu'elles opèrent leur transformation et créent de la valeur commerciale. Dirigés par une équipe d'experts du secteur et soutenus par des investisseurs mondiaux de renom, nous sommes là pour exploiter le potentiel de l'innovation numérique. Grâce à notre plateforme Web sans égal dans l'industrie, nous mettons en avant les idées des experts les plus récentes et les toutes dernières perspectives sectorielles en matière de technologie, ainsi que des solutions de pointe en mesure de relever les défis actuels du secteur.

