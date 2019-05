Axway anuncia nova plataforma de integração híbrida (HIP)

SÃO PAULO, 8 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Axway Software (Euronext: AXW.PA) traz mais uma novidade para a área de tecnologia, trata-se da AMPLIFY™ Hybrid Integration Platform, que entra no mercado com o objetivo de simplificar a entrega de novos componentes SaaS (Software as a Service), multi-cloud e aplicações locais para acelerar a transformação digital.

A experiência para integração simplificada da Axway começa com um novo catálogo AMPLIFY, unindo pessoas de diferentes níveis de atuação por meio da integração de dentro e fora da TI. A partir disso, é possível melhorar a descoberta e o uso de serviços de integração incluindo APIs, microsserviços, transferência de arquivos gerenciados (MFT) e integrações de troca eletrônica de dados (EDI) para criar novos aplicativos e inovações. O benefício é o tempo de integração que, se antes levava dias ou semanas, agora passa a durar horas.

Os novos recursos de integração da AMPLIFY (iPaaS) têm a capacidade de simplificar qualquer combinação de implantação na Cloud (nuvem) ou em Ground (interno), fornecendo mais de 150 conectores prontos para utilização com as aplicações de SaaS mais populares do mercado para acelerar a entrega de novos projetos de integração.

Para Vince Padua, CTIO da Axway, para ter sucesso na transformação digital, as empresas precisam, mais do que nunca, ampliar a integração entre sistemas, pessoas e coisas. "A complexidade criada pelo gerenciamento e manutenção dessas conexões e legado de aplicações dentro da organização torna essencial ter uma abordagem unificada para a governança nos padrões de integração", complementa Padua.

Além de todas as funcionalidades já citadas, os usuários da HIP também poderão aproveitar novos recursos como integração de suas aplicações favoritas (nuvem), produzir e consumir novas APIs por meio do catálogo unificado.

"A Axway tem como objetivo trazer ao mercado soluções inovadoras e que colaborem no dia a dia do usuário. A transformação digital já está acontecendo e precisamos deixar os nossos clientes capacitados para os desafios do dia a dia. A HIP vem para integrar e fortalecer o nosso portfólio", diz Marcelo Ramos, vice-presidente sênior e gerente geral da Axway para a América Latina.

"Os novos recursos também permitem que usuários fora da área de TI se concentrem na inovação, não na integração, enquanto a politica de TI pode lidar com dimensionamento se segurança", completa o executivo.

As novas capacidades da plataforma estarão disponíveis a partir deste mês.

Como uma empresa de software, a Axway (Euronext: AXW.PA) ajuda os clientes a criarem experiências e oportunidades excepcionais ao conectar pessoas, sistemas, negócios e ecossistemas. Firmemente enraizada em nossa herança de MFT (Transferência de Arquivos Gerenciada) e de Integração B2B, a Plataforma de Integração Híbrida AMPLIFY™ combina padrões tradicionais de integração com APIs para desbloquear dados e aumentar seu valor; acelerar a descoberta, uso e implantação de integrações para novos públicos; e acelerar a transformação digital. Desde a ideia até a execução, a expertise da Axway em gerenciamento de APIs, integração B2B, colaboração de conteúdo e transferência de arquivos gerenciada, resolveu os mais difíceis desafios de dados para mais de 11.000 organizações em 100 países. Para saber mais, acesse https://www.axway.com/.

