Aya Gold & Silver : Flux de trésorerie d'exploitation record pour le troisième trimestre consécutif Le plan de croissance de Zgounder est sur la bonne voie

MONTRÉAL, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) (« Aya » ou la « société ») est heureuse d'annoncer un autre solide trimestre d'exploitation, de développement et d'exploration pour le trimestre clos le 30 juin 2021. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits marquants du T2-2021

Production de 439 149 onces d'argent (« oz ») au cours du T2-2021, soit une augmentation de 219 % par rapport au T2-2020

Vente de 419 997 onces d'argent au cours du T1-2021, soit une augmentation de 263 % par rapport au T1-2020

Des recettes de $9,9 millions de dollars au cours du T2-2021, soit une augmentation de 384 % par rapport au T2-2020

Flux de trésorerie d'exploitation pour la période de $5,5 millions de dollars, contre un flux de trésorerie d'exploitation négatif au cours du T2-2020

Minerai traité de 56 318 tonnes (« t ») au cours du T2-2021, soit une augmentation de 89 % par rapport au T2-2020

Reprise de l'usine de 82 % au T1-2021, soit une augmentation de 24 % par rapport au T2-2020

Les tonnes extraites ont atteint en moyenne 700 tonnes par jour (« tpj ») au cours du T2-2021, ce qui représente la pleine capacité

Huit foreuses tournent sur le site de Zgounder avec pour objectif de produire 100 millions d'onces d'argent d'ici la fin 2021

Finalisation de l'acquisition d'Algold Resources Ltd. en juin 2021 pour $13,4 millions de dollars

L'étude de faisabilité de l'expansion de Zgounder avance bien

Octroi de sept nouveaux permis d'exploration au Maroc

Une situation financière solide avec $36,9 millions de dollars de liquidités, d'équivalents de liquidités et de liquidités soumises à restrictions

Finalisation du rapport de développement durable pour l'année 2020 rédigé selon les normes de la Global Reporting Initiative

« Nos activités commerciales ont connu un vive succès au cours du deuxième trimestre, atteignant la capacité minière prévue et affichant une production trimestrielle record qui a contribué à un flux de trésorerie d'exploitation record pour un troisième trimestre consécutif. Zgounder n'a cessé de présenter des résultats de forage exceptionnels qui étendent la zone vers l'est et offrent la possibilité d'accroître les ressources au-delà de son enveloppe actuelle. Avec l'acquisition d'Algold, nous avons élargi de manière opportuniste notre portefeuille d'actifs de développement au stade de la production. Nous avons également publié un premier rapport sur la viabilité de l'entreprise, qui servira de référence aux futurs rapports ESG et souligne notre engagement à bâtir des relations de confiance avec les parties prenantes et à obtenir des résultats durables », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction.

Faits opérationnels et financiers marquants du premier trimestre 2021



Trimestre clos 30 juin,

Indicateurs de performance clés 2021 2020 Variation en % Opérationnel





Minerai traité (tonnes) 56 318 29 797 89 % Teneur moyenne (g/t Ag) 297 217 37% Reprise de l'usine (%) 82,0 % 66,1 % 24 % Lingots d'argent produits (oz) 174 786 101 321 73 % Argent concentré produit destiné à la vente (oz) 264 363 36 352 627 % Argent total produit (oz) 439 149 137 673 219 % Lingots d'argent vendus (oz) 163 499 115 642 41 % Argent concentré à vendre vendu (oz) 256 498 - NS Ventes totales d'argent (oz) 419 997 115 642 263 %







Financier





Recettes 9 873 276 2 040 753 384 % Coût des ventes et intérêts sur le bénéfice net 4 922 434 2 703 983 82 % Marge brute 4 950 842 (663 230) 846 % Bénéfice d'exploitation (perte) 1 993 848 (1 423 697) 240 % Bénéfice net (perte) 250 693 (1 194 493) 121 % Flux de trésorerie d'exploitation 5 493 640 (895 512) 713 % Liquidités et investissements assujettis à des restrictions 36 874 048 14 410 577 156 %







Actionnaires





Bénéfice (Perte) par action – BPA de base & BPA dilué 0,003 (0,015) NS *NS – Non significatif







Faits marquants de l'exploration au T2-2021

Au cours du trimestre, plus de 16 000 mètres de forage n'ont cessé de définir la cible d'exploration précédemment établie et l'extension de Zgounder vers l'est. À ce jour, 26 000 mètres sur les 35 000 mètres du programme d'exploration ont été forés sur l'exploitation minière de Zgounder. Huit foreuses fonctionnent actuellement à Zgounder, quatre depuis la surface et quatre à l'intérieur de la mine. Le programme est en passe d'être finalisé dans le respect des délais et du budget.

Au cours de la période, une équipe géologique sur place a entamé des travaux d'exploration sur la propriété Imiter bis au Maroc.

Optimisation des opérations au T2-2021

Au cours du deuxième trimestre, le calibrage continu des activités minières a permis d'atteindre une capacité d'extraction prévue de 700 tpj pour un total de 63,4kt de minerai extrait à la dynamite. Ces améliorations sont principalement dues au succès de la transition de la méthode d'extraction impliquant le déblayage, l'abattage et le remblayage mais également la mise en service de nouveaux matériels d'exploitation minière.

La récupération de l'argent pour l'usine de flottation s'est améliorée, passant de 81,9 % au T1-2021 à 84,2 % au T2-2021. La légère baisse en termes de récupérations enregistrée à 78,8 % au T2-2021 au sein de l'usine de cyanuration, contre 83,7 % au T1-2021, était prévue et a été budgétée pour les mois d'été très chauds.

Soutien opérationnel au T2-2021

Un certain nombre de projets d'immobilisations sont en cours. Suite à son agrandissement, la construction du bassin de rétention des eaux est désormais prévue pour la fin de l'année 2021. Dans le même temps, de nouveaux puits d'eau ont été mis en service pour soutenir les opérations menées. La rénovation de l'usine de cyanuration s'est poursuivie au cours du trimestre. Dans le cadre d'un plan visant à augmenter la capacité de concassage, du matériel a été commandé pour 2021.

Développement de la mine de Zgounder

L'étude de faisabilité pour l'expansion de la mine d'argent de Zgounder avance bien : plusieurs études comparatives ont déjà été réalisées. Les travaux géotechniques sur le terrain sont presque terminés et d'autres éléments importants sont programmés.

À propos de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. est un producteur d'argent basé au Canada en pleine croissance qui a des activités au Royaume du Maroc.

S'agissant de la seule société minière d'argent pur cotée à la Bourse de Toronto, Aya exploite la mine d'argent à haute teneur de Zgounder et étudie ses propriétés le long de la future faille du sud de l'Atlas, dont plusieurs ont hébergé d'anciennes mines et des ressources historiques. Les actifs miniers marocains d'Aya sont complétés par le projet aurifère de Tijirit en Mauritanie, dont l'étude de faisabilité est en cours.

Depuis sa nomination mi-2020, l'équipe de direction d'Aya s'est concentrée sur la maximisation de la valeur actionnariale en ancrant le développement durable au cœur de ses plans de production, de ressources, de gouvernance et de croissance financière.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes de la direction concernant la croissance future d'Aya et ses perspectives commerciales (notamment le calendrier, le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) ainsi que d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des mots tels que « potentiel », « étendre », « croître », « élargi », « engagement », «planifié », « s'attendre à », « prévu », « indications », et des expressions similaires ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seront », ou sont « susceptibles » d'être prises, de se produire ou d'être atteints, ont été utilisés pour identifier ces informations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations et informations relatives au potentiel d'exploration et de développement de Zgounder et à la conversion des Ressources minérales inférées en ressources minérales mesurées et indiquées, les opportunités futures d'amélioration du développement de Zgounder, ainsi que le calendrier de publication des informations de la société relatives à ce qui précède. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les convictions actuelles de la direction suivant les informations dont elle dispose actuellement et d'après ce qu'elle estime être des hypothèses plausibles, Aya ne peut être certaine que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction à la lumière de son expérience, des conditions actuelles et de ses attentes en matière de développements futurs, que la direction juge suffisamment véridiques, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la clôture et le calendrier du financement, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'exactitude des Estimations des réserves minérales et des ressources minérales (y compris, mais sans s'y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), le prix de l'argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l'énergie, les conditions économiques futures, les estimations futures anticipées des flux de trésorerie disponibles et les plans d'action. Aya vous met en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes qui peuvent affecter les déclarations prospectives comprennent, entre autres : les risques inhérents à l'exploration et à la mise en valeur de propriétés minières, notamment les approbations et les permis gouvernementaux, les changements dans la conjoncture économique, les variations du prix de l'argent dans le monde et d'autres intrants clés, les changements dans les plans d'exploitation minière (y compris, mais sans s'y limiter, le débit et les récupérations étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, tels que les retards dans la réalisation des projets, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle 2020 d'Aya datée du mercredi 31 mars 2021 et dans d'autres documents déposés par Aya auprès des autorités en valeurs mobilières et de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Aya n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses liées à ces projets, estimations, prévisions, croyances et opinions venaient à changer. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une offre de vente, une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toutes références à Aya incluent ses filiales, à moins que le contexte ne l'exige autrement.

Benoit La Salle, FCPA FCA, Président & PDG, [email protected] ; Alex Ball, Vice-président, Développement d'entreprise & Relations investisseurs, [email protected]

