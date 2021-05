Aya Gold & Silver setzt Umstrukturierung fort und verzeichnet starke vierteljährliche Silberproduktion und Rekordwerte beim operativem Cashflow

MONTREAL, 14. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) („Aya" oder das „Unternehmen") freut sich, für das am 31. März 2021 endende Quartal ein weiteres starkes Quartal mit einem Rekordcashflow von 4,2 Millionen $ bekannt zu geben. Alle Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Operative und finanzielle Highlights im 1. Quartal 2021

Silberproduktion von 389.132 Unzen („oz") im ersten Quartal 2021, ein Anstieg von 481 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Silberverkäufe von 352.019 Unzen im ersten Quartal 2021, eine Steigerung von 1.568 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Umsatz von 8,5 Millionen $ im ersten Quartal 2021, ein Anstieg von 1.527 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Mittelfluss aus der Geschäftstätigkeit für den Zeitraum von 4,2 Millionen $, ein Anstieg von 4.416 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Verarbeitetes Erz von 48.472 Tonnen („t") im ersten Quartal 2021, ein Anstieg von 131 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Mühlengewinnungsrate von 82,8 % im ersten Quartal 2021, ein Anstieg von 82 % gegenüber dem ersten Quartal 2020

Durchschnittlicher Durchsatz von 538 Tonnen pro Tag („tpd") im ersten Quartal 2021, was 80 % der Nennkapazität entspricht

Sechs Bohrgeräte sind in der Zgounder-Mine in Betrieb, zwei weitere Bohrgeräte sollen bald hinzukommen

Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung von Zgounder geht gut voran und soll Ende 2021 abgeschlossen werden

Gesunde Bilanz mit 31,8 Millionen $ an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und beschränkten Barmitteln

Unternehmens-Highlights

Ausgabe von 2.133.333 Aktien für den Kauf von Algold Resources Ltd. gesicherte Schulden für eine Gesamtvergütung von 5.457.145 $

Aufnahme in den Global X Silver Miners ETF (SIL) Ende April 2021

„Wir haben die soliden Fundamentaldaten, die Ende 2020 geschaffen wurden, weiter gestärkt, um die Gesamtrückgewinnungsraten, die Verfügbarkeit der Anlagen und die Ansatzkennzeichnungskapazität zu verbessern. Wir haben das Quartal mit einer sehr gesunden Bilanz abgeschlossen, nachdem wir im zweiten Quartal in Folge einen Rekordcashflow aus operativer Tätigkeit erwirtschaftet hatten. Wir werden Kapitalverbesserungsinitiativen bei Zgounder fortsetzen, die sich direkt auf die Silberproduktion auswirken, und wir bewerten spannende Explorationsmöglichkeiten in unserem Projektportfolio", erklärte Benoit La Salle, Präsident und CEO.

Highlights im 1. Quartal 2021





Zeitraum von drei Monaten mit Ende 31. März

Wichtige Leistungsdaten

2021 2020 % Variation Betrieblich







Verarbeitetes Erz (Tonnen)

48.472 20.976 131% Durchschnittsgrad (g/t Ag)

296 223 33% Mühlenrückgewinnung (%)

82,8% 45,6% 82% Produzierte Silberbarren (oz)

190.621 51.172 273% Produziertes Silber in Konzentrat zum Verkauf (oz)

198.511 15.833 1.154% Produziertes Silber gesamt (oz)

389.132 67.005 481% Verkaufte Silberbarren (oz)

162.500 21.110 670% Silber in Konzentrat zu verkaufen Verkauft (oz)

189.519 - NM Silberverkäufe gesamt (oz)

352.019 21.110 1.568% Finanzielles







Einnahmen

8.541.273 525.062 1.527% Umsatzkosten und aufwandsfreie Gewinnbeteiligung

3.963.251 566.946 599% Bruttomarge

4.578.022 (41.884) 11.030% Betriebsergebnis (Verlust)

2.458.478 (776.631) (417%) Nettoerträge (Verlust)

819.670 (435.733) 288% Operative Zahlungsströme

4.223.564 93.531 4.416% Bargeld und zweckgebundene Bargeldanlage

31.820.687 14.831.283 115% Veränderung der Positionen des Betriebskapitals

1.511.019 680.621 122%









Aktionäre







Ergebnis je Aktie („EPS") - unverwässert

0,009 (0,005)



Highlights bei den Explorationen im 1. Quartal 2021

Nach Abschluss eines Explorationsprogramms in Höhe von 19.300 Metern („m") im Jahr 2020 wurde eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung für Zgounder zusammen mit den Bohrergebnissen von 2018 und 2019 erstellt. Zusätzlich zu den M&I-Mineralressourcen, die auf 44,4 Millionen Unzen Silber anstiegen, wurde für Zgounder ein Explorationsziel von 3-6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 190-295 g/t Silber für zusätzliche 20 bis 60 Millionen Unzen Silber in der Tiefe und entlang der seitlichen Erweiterungen festgelegt. Das Explorationsziel wurde von einer größeren mineralisierten Umhüllung abgeleitet, die alle Mineralabschnitte einschließt, während die gemeldeten Mineralressourcen ausgeschlossen wurden.

Der Schwerpunkt der Exploration im ersten Quartal lag auf dem Explorationsziel, bei dem im Rahmen des 35.000 m langen Explorationsprogramms für die Zgounder-Minengenehmigung über 10.000 Meter Bohrungen durchgeführt wurden. Derzeit sind in der Zgounder-Mine sechs Bohrgeräte in Betrieb, vier an der Oberfläche und zwei im Inneren. Zwei weitere Bohrgeräte werden in Kürze vor Ort erwartet. Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum erstmals MAG- und IP-Untersuchungen des Bodens in der Zgounder-Mine durchgeführt. Derzeit wird eine Zusammenstellung durchgeführt, um eine geologische und geophysikalische Interpretation der Zgounder-Liegenschaft zu erstellen

Im Quartal begannen die vorbereitenden Büroabeiten für die Explorationsgebiete Amizmiz, Azegour und Imiter bis. Die Erkundungsarbeiten vor Ort werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 beginnen. In den Liegenschaften sind für das Jahr 2021 insgesamt 9.000 Meter Explorationsbohrungen geplant.

Steigerung der betrieblichen Aktivitäten im ersten Quartal 2021

Der Bergbaubetrieb stieg im ersten Quartal 2021 mit 42.126 t Erz weiter an, verglichen mit 28.101 t im vierten Quartal 2020, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Übergang der Abbaumethode von der Schrumpfung zur Verfüllung verlief wie geplant.

Die Silbergewinnungsrate für die Flotationsanlage verbesserte sich von 80,5 % im vierten Quartal 2020 auf 81,9 % im ersten Quartal 2021. Die Silbergewinnung der Cyanidationsanlage stieg im ersten Quartal 2021 auf 83,7 % gegenüber 79,5 % im vierten Quartal 2020.

Betriebliche Unterstützung im ersten Quartal 2021

Eine Reihe von Investitionsprojekten ist im Gange, um die Produktionsvorgaben für 2021 zu unterstützen und das Wachstum anzukurbeln. Dazu gehören drei Erweiterungen der Bergbauflotte sowie der Bau und die Inbetriebnahme eines 60 Meter langen unterirdischen Zugangs- und Ladedocks, letzteres zur Steigerung der Erzgewinnung und zur Reduzierung des Erzumschlags. Zudem ist der Bau eines Wasserspeicherbeckens nahezu abgeschlossen. Die Modernisierung der Cyanidationsanlage hat ebenfalls begonnen, zudem wurde ein Kreiselbrecher geliefert, der in den kommenden Monaten vor Ort eingebaut werden soll.

Im Laufe des Quartals wurden wichtige Stellen in den Bereichen Bergbau, Instandhaltung, Gesundheit und Sicherheit sowie Beziehungen zu den Gemeinden besetzt, um das Betriebsteam weiter zu stärken.

Entwicklung der Zgounder-Mine

Im August 2020 hat das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung seiner Silbermine Zgounder veröffentlicht. Die Studie kommt bisher gut voran: Mehrere Kosten-Nutzen-Analysen sind bereits abgeschlossen, die geotechnischen Feldarbeiten sind im Gange und alle anderen wichtigen Ergebnisse liegen im Zeitplan für die geplante Fertigstellung bis Ende 2021.

Informationen zu Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von Silber- und Goldlagerstätten konzentriert. Aya betreibt derzeit Bergbau- und Mahlanlagen in seiner Silbermine Zgounder, einem 85%-15%-Joint-Venture zwischen seiner Tochtergesellschaft, Zgounder Millenium Silver Mining SA, und dem Office National des Hydrocarbures et des Mines („ONHYM") des Königreichs Marokko.

Zu seinem Minenportfolio gehört auch die polymetallische Lagerstätte Boumadine im Anti-Atlas-Gebirge im Osten Marokkos, die ebenfalls ein Joint Venture mit ONHYM ist, an dem Aya zu 85 % beteiligt ist. Darüber hinaus umfasst das Portfolio des Unternehmens die Grundstücke Amizmiz und Azegour, die sich beide zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, mit Gold-, Wolfram-, Molybdän- und Kupfervorkommen im Zentrum des historischen Bergbaureviers in Marokko.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ayagoldsilver.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen („zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und der Geschäftsaussichten von Aya (einschließlich des Zeitpunkts und der Erschließung neuer Lagerstätten und des Erfolgs von Explorationsaktivitäten) und andere Möglichkeiten wider. Wo immer möglich, werden Wörter wie „plant", „erwartet", „nicht erwartet", „vorgesehen", „Trends", „Hinweise", „potenziell", „schätzt", „sagt voraus", „antizipiert", „festzustellen", „nicht zu erwarten", „glaubt", „beabsichtigt", „Fähigkeit zu" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", „könnte", „würde", „könnte", „wird" oder "wahrscheinlich" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, wurden verwendet, um solche zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf das Explorations- und Erschließungspotenzial von Zgounder und die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in gemessene und angezeigte Mineralressourcen, zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten bei Zgounder und der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Offenlegung des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vorstehenden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements widerspiegeln, die auf den Informationen basieren, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann Aya nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Meinungen und Analysen des Managements im Hinblick auf seine Erfahrungen, die aktuellen Bedingungen und seine Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, die das Management für angemessen und relevant hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Annahmen beinhalten unter anderem den Abschluss und den Zeitpunkt der Finanzierung, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der, aber nicht beschränkt auf die Erz-Tonnage- und Erz-Gehalt-Schätzungen), den Silberpreis, die Wechselkurse, die Treibstoff- und Energiekosten, die zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, die voraussichtlichen zukünftigen Schätzungen des freien Cashflows und die Handlungsmöglichkeiten. Aya warnt Sie davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Erlaubnisse, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen des weltweiten Silberpreises und anderer wichtiger Inputs, Änderungen der Minenpläne (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Durchsatz und die Gewinnung, die durch metallurgische Eigenschaften beeinflusst werden) und andere Faktoren, wie z.B. Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Aya liegen, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresinformationsblatt 2020 von Aya vom Mittwoch, 31. März 2021 und in anderen Einreichungen von Aya bei Wertpapier- und Regulierungsbehörden ausführlicher beschrieben sind, die auf SEDAR www.sedar.com. Aya übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Annahmen im Zusammenhang mit diesen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern. Nichts in diesem Dokument ist als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aya-Wertpapieren zu verstehen. Alle Verweise auf Aya schließen ihre Tochtergesellschaften ein, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.

Kontakt: Benoit La Salle, FCPA FCA, Präsident und CEO, [email protected]; Alex Ball, VP für Unternehmensentwicklung und IR, [email protected]

