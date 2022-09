Azazie, die führende DTC-Brautmarke, startet in Deutschland

Azazie erweitert seinen globalen Fußabdruck der Brautkleider und Accessoires

SAN JOSE, Kalifornien, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- Azazie , die führende Direktvertriebsmarke für Braut- und Festkleider, gab bekannt, dass sie kürzlich in Deutschland gestartet ist. Die Marke bedient derzeit jede zehnte US-Braut und durch diese neue Markteinführung können Kunden in Deutschland nun bequem von zu Hause aus Hunderte von Brautkleidern und Kleidern für Hochzeitsfeiern einkaufen.

Azazie mit Sitz in der Tech-Hauptstadt Silicon Valley ist dabei, die traditionelle Brautmodenbranche auf den Kopf zu stellen und bietet hochwertige Kleider zu erschwinglichen Preisen an. Mit einer Auswahl von über 200 Brautkleidern ab 289€ und über 400 Partykleidern ab 99€, von Minikleidern bis hin zu eleganten Kleidern mit Kapellenschleppe, von schulterfreien Kleidern bis hin zu Kleidern mit langen Ärmeln, bietet Azazie eine große Auswahl an Modellen. Die Kleider sind aus verschiedenen Stoffen wie Chiffon, Spitze, Tüll, Samt, Pailletten und Stretch-Satin gefertigt und in über 70 Farben erhältlich.

Klicken Sie hier , um alle Produkte zu sehen, die auf Azazie.com verkauft werden und bereit sind, nach Deutschland zu liefern.

ÜBER AZAZIE

Azazie ist der führende DTC-E-Tailer für Brautkleider, Brautjungfernkleider und Accessoires. Azazie bietet hochwertige Kleider zu erschwinglichen Preisen direkt an die Verbraucher. Mit mehr als 200 Brautkleidern und mehr als 400 Brautjungfernkleidern in über 70 Farben hat sich Azazie der körperbetonten Mode verschrieben und bietet alle Kleider von Größe 0-30 an, die wie teure Maßanfertigungen auf Bestellung geschnitten und genäht werden. Azazie war bereits in der Today Show, auf CNBC und in anderen wichtigen Medien zu sehen. Die Marke wurde kürzlich mit dem Glossy Fashion Award, dem WeddingWire Couples' Choice Award sowie dem The Knot's Best of Weddings Award ausgezeichnet und außerdem als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. im Jahr 2019 und als einer der am schnellsten wachsenden Online-Shops von Newsweek im Jahr 2022 anerkannt. Besuchen Sie die Website unter www.azazie.com .

