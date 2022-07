Azentio se hisse en haut du classement dans plusieurs catégories du IBS Intelligence Sales League Table 2022

L'entreprise est classée première dans les catégories scoring bancaire et leader national de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

SINGAPOUR, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a le plaisir d'annoncer avoir obtenu de très bons résultats dans plusieurs catégories du Sales League Table (SLT) 2022 d'IBS Intelligence (IBSi), qui recense les solutions bancaires de premier plan qui ont marqué l'année 2021.

Azentio a obtenu la première place aux IBSi SLT Industry Leader Special Awards 2022 dans les catégories scoring bancaire et leader national de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). L'entreprise s'est également illustrée dans le cadre du SLT Leadership Club 2022, où elle a été déclarée lauréate dans les catégories suivantes :

Plusieurs autres solutions d'Azentio ont également été bien classées, notamment la banque numérique, la solution numérique, les prêts aux entreprises, la trésorerie, le change, l'affacturage et la gestion des actifs.

Alors que les IBSi Industry Leader Special Awards permettent de découvrir les principaux fournisseurs dans chaque catégorie et région, le SLT Leadership Club récompense les systèmes les plus performants dans différentes catégories et zones géographiques.

Azentio a également été reconnu comme un acteur compétitif dans les catégories Banque universelle | Coeur, Banque privée et Gestion de patrimoine, et Risque et Conformité ; comme un acteur innovant dans les catégories Banque de détail, et Banque numérique et Canaux ; et comme un acteur plus général dans la catégorie Prêts.

À propos des résultats d'Azentio, Robin Amlôt, directeur de la rédaction d'IBS Intelligence, a déclaré : « La société Azentio Software, basée à Singapour, s'est imposée comme une puissance en matière de solutions logicielles financières dans les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, comme en témoigne sa première place dans deux catégories des IBSi SLT Industry Leader Special Awards. Nous félicitons la société pour ces résultats et pour la richesse et la diversité de son portefeuille, comme en témoignent les produits d'Azentio, classés en première ou deuxième position dans huit catégories ! »

Tony Kinnear, PDG d'Azentio, a ajouté : « Nous sommes ravis de voir que les opérations bancaires d'Azentio progressent solidement dans plusieurs catégories du SLT d'IBSi. Cette année, Azentio est en tête de la catégorie Scoring bancaire grâce à notre fameux logiciel de scoring bancaire alimenté par des algorithmes d'IA et de ML, qui permet aux institutions financières de prendre des décisions plus rapides et plus avisées sur la solvabilité des demandeurs de prêts avec une plus grande précision. Azentio s'est également distingué par sa première place en tant que leader national de l'ASEAN pour la diversité et la richesse de sa gamme de produits conçus spécifiquement pour les besoins de la région. »

Fort de ses 20 ans d'expérience, l'IBSi SLT 2022 a présenté les performances de vente des fournisseurs de technologies bancaires, en classant objectivement les produits les plus recherchés dans 17 catégories, avec trois nouvelles catégories introduites dans cette édition. Parmi ces produits figurent les achats de systèmes effectués par plus de 1000 banques pour plus de 250 logiciels provenant de 60 fournisseurs en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région APAC et dans la région ASEAN. Plus de 1 900 transactions provenant de 134 pays ont été évaluées cette année.

À propos d'Azentio

Azentio Software fournit des produits logiciels critiques et verticaux pour les clients des secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance. La société compte plus de 1 000 clients dans plus de 65 pays, avec une équipe de plus de 2 000 employés répartis dans 9 pays à travers le monde. Azentio Software Private Limited est entièrement détenue par des fonds conseillés par Apax Partners.

À propos d'IBS Intelligence

IBS Intelligence (IBSi) est la seule société de recherche, de conseil et d'analyse de l'actualité axée sur les technologies financières, avec 30 ans d'expérience et des clients dans le monde entier.

