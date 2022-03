Azentio Software Middle East évalué au niveau de maturité 5 du modèle CMMI V2.0

SINGAPOUR, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software , une société de technologie financière de premier plan fortement présente dans la région APAC, au Moyen-Orient et en Afrique, est heureuse d'annoncer que sa division bancaire du Moyen-Orient a été évaluée au niveau 5, le niveau de maturité le plus élevé de l'intégration du modèle de maturité des capacités (Capability Maturity Model Integration, ou CMMI®), du CMMI Institute pour la mise en marché et l'implémentation de nouveaux produits. Cette évaluation a placé Azentio Software Middle East dans une liste mondiale très sélective d'organisations à haut rendement ayant atteint avec succès le niveau de maturité le plus élevé du modèle CMMI V2.0. Cette évaluation approfondie a été réalisée par Software Quality Center LLC. , un partenaire de premier plan de l'ISACA.

Mohammed Kateeb, chef mondial des services bancaires islamiques et président, Moyen-Orient et Afrique chez Azentio et parrain de l'évaluation a déclaré : « La note de niveau 5 du CMMI est une étape stratégique dans notre parcours pour devenir le partenaire informatique préféré des organisations avant-gardistes. Atteindre le niveau de maturité le plus élevé du nouveau modèle CMMI V2.0 pour la mise en service de nouveaux produits et l'implémentation de notre division bancaire est une affirmation de l'engagement absolu de l'entreprise envers les processus de qualité et l'excellence, et une preuve de la compétence à évoluer, à s'adapter et à croître en permanence pour répondre aux besoins complexes de ses clients, tout en offrant une valeur opérationnelle. Notre engagement envers la qualité est l'une de nos valeurs fondamentales visant à stimuler l'innovation, l'efficacité et l'intégration des pratiques exemplaires dans tout ce que nous faisons. »

Kris Puthucode, évaluateur principal certifié CMMI haute maturité de Software Quality Center, a déclaré : « L'équipe d'Azentio Software Middle East est passionnée par l'amélioration des processus qui vise à offrir à ses clients des produits de premier ordre ainsi que des services d'implémentation améliorés. En étant un créneau et un leader de marché primé dans son domaine d'expertise dans le secteur financier, et en utilisant les modèles CMMI depuis plus d'une décennie maintenant, l'équipe d'Azentio a pu offrir une norme de livrables de qualité supérieure. Aujourd'hui, avec la rigueur supplémentaire de l'évaluation CMMI V2.0 et des concepts à maturité élevée, elle sera en mesure d'utiliser des méthodes statistiques avancées pour prédire plusieurs paramètres clés sur les projets et les produits. »

Azentio Software Middle East est fière d'être la 47e entreprise à être évaluée pour le modèle CMMI Development V2.0 (CMMI-DEV) avec un niveau de maturité 5 pour le processus Gestion des accords avec les fournisseurs [Supplier Agreement Management (SAM)] sur les 10 569 évaluations réalisées dans le monde.

À propos d'Azentio

Azentio Software fournit des logiciels essentiels à la mission, des logiciels de base et des logiciels verticaux spécifiques pour les clients des services bancaires, financiers et d'assurance, principalement au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique et en Inde.

