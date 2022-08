Azentio Software reconnu parmi les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport du troisième trimestre 2022 d'une société de recherche indépendante

Le rapport cite Azentio comme un bon choix pour les entreprises qui souhaitent numériser et moderniser leurs processus de connaissance de la clientèle / d'obligation de vigilance et y ajouter l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les améliorer

SINGAPOUR, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été désignée comme un concurrent de son secteur dans le rapport de The Forrester Wave™ : Solutions de lutte contre le blanchiment d'argent, rapport du troisième trimestre 2022. Azentio Software figure parmi les 15 plus importants fournisseurs de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent évalués selon 26 critères dans les catégories suivantes : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché.

Le rapport a évalué Amlock™, la solution de détection et de gestion de la criminalité financière d'Azentio, une plateforme intégrée et flexible dotée de capacités avancées qui s'appuient sur des calculateurs de risques, des outils complets et des technologies de veille stratégique pour surveiller les activités de blanchiment d'argent, analyser les risques et obtenir des informations puissantes.

Selon le rapport Forrester, « Le fournisseur a étendu ses plateformes de base de données prises en charge et investi dans une solution de lecteur de carte d'identité intelligente pour les processus de connaissance de la clientèle. Il a également ajouté des services de translittération des noms de l'anglais vers l'arabe et vice versa. Dans son offre actuelle, le fournisseur se montre fort dans l'évaluation des changements de règles (tests de simulation), le versionnage des règles et le rapport sur la performance des règles. Les capacités d'apprentissage non supervisé et par renforcement sont également supérieures à la moyenne. Le rapport ajoute en outre : « Azentio est un bon choix pour les organisations qui souhaitent numériser et moderniser leurs processus de connaissance de la clientèle et d'obligation de vigilance et ajouter l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les améliorer. »

Azentio a reçu la note maximale possible dans les améliorations, comme les critères de gestion de la liste de surveillance. Le rapport Forrester a expliqué à ce sujet : « Le fournisseur a fait preuve de solides feuilles de route pour l'amélioration des produits de gestion de la charge de travail, et son approche du marché est comparable à celle des autres fournisseurs dans cette évaluation. »

Tony Kinnear, président-directeur général d'Azentio, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants d'avoir été reconnus comme concurrent dans le rapport The Forrester Wave™ pour les solutions dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous croyons que, à mesure que les règlements élargissent leur portée pour tenir compte des menaces nouvelles et émergentes, les rôles des technologies de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine seront un facteur essentiel pour ajouter des renseignements, aidant les organisations à faire des prédictions et des décisions essentielles liées aux risques. Azentio a investi dans ses solutions de lutte contre le blanchiment d'argent pour ajouter des fonctionnalités novatrices et axées sur le marché en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Nous pensons que l'évaluation de Forrester reflète notre engagement à aider les organisations du monde entier à répondre efficacement à leurs exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. »

La feuille de route d'Azentio pour Amlock™ comprend l'amélioration des algorithmes de dépistage grâce à la recherche phonétique, l'intégration de solutions avec les portails de vérification d'identité et l'amélioration des alertes et du générateur de règles.

Dans la récente étude « Global Banking Platform Deals 2022 » de Forester, Azentio s'est classé parmi les meilleurs candidats régionaux dans les catégories New Named Deals, Major Cross Seller in the Extended Business et Major Player in the Combined Deals.

À propos d'Azentio Software

Azentio Software fournit des produits logiciels verticaux essentiels à des clients des secteurs verticaux de la banque, des services financiers et de l'assurance. Les produits phares de l'entreprise comprennent Amlock™ (suite logicielle de conformité), Kastle™ (plateforme bancaire universelle), iMAL™ (plateforme bancaire centrale islamique), Premia™ Astra (logiciel d'assurance centrale), Beyontec Suite (logiciel d'assurance de base) et Intelligent Automation Fabric (suite numérique de bout en bout), MFund Plus™ (plateforme de gestion d'actifs et de patrimoine) et Orion™ (logiciel de planification des ressources d'entreprise).

