Azentio Software remporte le prix Excellence in Islamic Banking Solutions au Finnovex Saudi Arabia 2022

SINGAPOUR, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix « Excellence in Islamic Banking Solutions » lors du Finnovex Saudi Arabia 2022, pour sa suite logicielle Azentio ONEBanking Islamic Software Suite, une technologie de pointe et un service bancaire islamique de base très populaire à l'échelle mondiale. L'événement est organisé sous l'égide de l'éminente série Finnovex Global, axée sur le secteur des services financiers.

Le prix a été officiellement remis à Azentio le 8 novembre lors d'une cérémonie prestigieuse qui s'est tenue à Riyad, en Arabie saoudite, et à laquelle ont participé d'éminents membres régionaux du secteur des services financiers et des entreprises technologiques mondiales.

Le prix « Excellence in Islamic Banking Solutions » a été décerné à la suite bancaire islamique d'Azentio en reconnaissance de son bilan exceptionnel en matière d'aide aux institutions financières pour accélérer la transformation numérique, maintenir une efficacité opérationnelle élevée, et atteindre leurs objectifs de croissance, tout en respectant scrupuleusement la charia et les exigences réglementaires en constante évolution.

La suite Azentio ONEBanking Islamic Software Suite comprend une gamme variée de logiciels conformes à la charia qui répondent positivement aux exigences concernant les nouveaux produits de financement et d'investissement innovants, couvrant l'ensemble du spectre de la finance islamique, des investissements aux dépôts en passant par les marchés du trésor et de capitaux. La suite combine des fonctionnalités de front-to-back-office et des caractéristiques inégalées en matière d'évolutivité, d'orientation client, de flexibilité et de paramétrage intégré, ce qui en fait une solution de confiance pour une vaste clientèle dans plus de 40 pays.

Tony Kinnear, directeur général d'Azentio, a déclaré : « C'est un honneur de remporter ce prix décerné par Finnovex. Nous nous engageons à permettre à nos clients d'offrir des produits d'envergure internationale et conformes à la charia afin qu'ils puissent faire face à la concurrence et prospérer à l'ère numérique. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux fournisseurs de services financiers et aux assureurs dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde . Il fournit également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne. Parmi les grandes plateformes de l'entreprise, l'on peut citer Azention ONEBanking, Azentio ONECapitalMarkets, Azentio ONEInsurance, et Azentio ONEERP. La flexibilité de ses plateformes logicielles permet une multitude d'applications de travail avec une seule source de données et dote les clients de flux de travail, d'analyses, de gestion de documents et de mécanismes d'intégration flexibles. Azentio Software Private Limited est entièrement détenue par des fonds conseillés par Apax Partners.

