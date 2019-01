Azul é novamente a companhia mais pontual do Brasil e da América do Sul

SÃO PAULO, 2 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- O ano de 2019 mal começou e a Azul já comemora uma grande conquista: é, novamente, a companhia mais pontual do Brasil e da América do Sul, segundo a Flight Stats, líder mundial em informações de voo em tempo real. A aérea também foi considerada a 5ª companhia mais pontual do mundo, no ranking que avalia as empresas com mais de 100 mil voos por ano, atrás apenas das empresas Copa Airlines (Panamá), Aeroflot (Rússia), ANA Wings (Japão) e Qatar Airways (Qatar).

Mantendo o foco na performance operacional e na experiência do Cliente, a Azul garantiu 89,5% na pontualidade do índice D15, que avalia os voos que decolam em até 15 minutos do horário planejado. Além disso, no A15 (que avalia os voos que pousam em até 15 minutos do horário planejado), a companhia obteve a liderança com um índice de 86,47% de pontualidade. Para 2019, o foco da Azul é continuar trabalhando para otimizar processos e manter os voos sempre no horário, garantindo a satisfação do cliente em todos os sentidos.

"Aqui na Azul, queremos que nosso cliente se preocupe apenas com o que é mais importante para ele: chegar ao seu destino no horário! Celebrar, mais uma vez, o fato de sermos companhia aérea mais pontual do Brasil e agora também da América do Sul, é só mais uma forma de enxergar que nosso trabalho diário está rendendo ótimos resultados. Agradeço, primeiramente, aos nossos tripulantes, que estão sempre muito empenhados e integrados para garantir que nossos voos estejam sempre no horário e para entregar a melhor experiência ao cliente", comenta John Rodgerson, presidente da Azul.

"Além disso, temos que celebrar com alegria esses índices, pois somos a companhia com a frota mais diversa do Brasil, com cerca de 900 voos diários para mais de 100 destinos no país e no exterior. Nossa operação depende de conexões rápidas e eficientes, por isso a pontualidade é tão importante para nós. Estamos muito felizes e empenhados em manter os índices altos de pontualidade também em 2019", celebra ainda Rodgerson.

No acumulado de 2017, a aérea também foi a mais pontual do Brasil, garantindo a melhor posição nos dois índices, D15 e A15. Para conquistar a liderança por mais um ano, a Azul trabalhou arduamente em melhoria contínua e inovação, buscando novas formas de melhorar sua pontualidade.

Para conferir as avaliações completas, acesse: http://www.flightstats.com/company/monthly-performance-reports/airlines/

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4,NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 766 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 120 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 218 rotas em 30 de setembro de 2018. Esse ano, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide e foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.

Relações com a Imprensa

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Tel.: (11) 4831 1245

Celular (11) 9 8196-1035

imprensa@voeazul.com.br

FONTE Azul Linhas Aéreas

Related Links

https://www.voeazul.com.br



SOURCE Azul Linhas Aéreas