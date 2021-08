B. Braun accélère le développement clinique avec Veeva Vault Clinical Operations Suite

L'entreprise de technologie médicale internationale unifie les documents cliniques, les processus et les paiements pour une plus grande efficacité et une plus grande visibilité à travers les études

BARCELONE, Espagne, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que B. Braun SE (B. Braun), l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies médicales et de produits pharmaceutiques, a choisi la suite Veeva Vault Clinical Operations Suite pour moderniser la gestion des études et les paiements aux sites partenaires. Grâce à l'expertise du secteur et aux applications cliniques de pointe Veeva MedTech, B. Braun disposera de la base technologique nécessaire pour rationaliser des études en Europe, en Amérique et en Asie. Les améliorations de l'efficacité et de la surveillance des études permettront à l'entreprise de mener plus d'essais plus rapidement.

« Les essais cliniques sont une condition préalable fondamentale pour améliorer la santé des gens, et B. Braun y travaille depuis plus de 180 ans. De 2014 à 2020, le nombre d'études sur nos produits a pratiquement doublé, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive », a déclaré le professeur Alexander Schachtrupp, médecin-conseil en chef de B. Braun. « Pour suivre notre croissance, nous avions besoin d'une infrastructure connectée qui assure la visibilité de toutes nos activités et de tous nos essais et qui nous permet de mener des études de façon normalisée à l'échelle internationale. Notre partenariat avec Veeva MedTech nous aide dans notre stratégie d'utilisation des nouvelles technologies et d'amélioration des processus et des structures internes grâce à l'excellence numérique. »

B. Braun est en train de rationaliser son paysage clinique en regroupant des processus techniquement diversifiés pour une source mondiale d'informations cliniques. L'entreprise utilisera Veeva Vault CTMS pour simplifier la gestion de l'étude, Veeva Vault eTMF pour assurer la préparation de l'inspection et Veeva Vault Payments pour réduire le fardeau administratif lié aux processus de paiement. Ces solutions permettent à B. Braun de bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle des essais à l'échelle de l'entreprise et d'un soutien en matière de conformité aux réglementations européennes sur les dispositifs médicaux (EU MDR).

« B. Braun contribue de manière significative à l'amélioration des soins de santé dans le monde grâce à son portefeuille croissant de produits, a déclaré Jim Diefenbach, directeur général de Veeva MedTech. L'adoption de Veeva Vault Clinical Operations Suite est la première étape de notre partenariat pour soutenir leur transformation numérique, et nous nous engageons à les aider à faire évoluer les systèmes et les processus afin qu'ils puissent se concentrer sur la stimulation de l'innovation. »

Veeva MedTech fournit des suites unifiées d'applications Cloud, notamment les suites Vault Clinical, Vault Quality, Vault Regulatory, Vault Medical et Vault Commercial Content Management pour que les entreprises du domaine des technologies médicales puissent accélérer l'intégralité du cycle de vie du produit, de l'idéation à l'obsolescence.

Pour en savoir plus, consultez le prochain Veeva MedTech Clinical Forum, le 9 septembre 2021, où le Dr. Schachtrupp de B. Braun parlera de l'avenir des études des technologies médicales. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Pour en savoir plus, inscrivez-vous sur veeva.com/MedTechClinicalForum.

À propos de B. Braun

B. Braun est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies médicales et de produits pharmaceutiques, ainsi qu'un fournisseur de services médicaux. Chaque jour, plus de 64 000 employés de B. Braun dans 64 pays partagent leurs expertises avec leurs collègues et leurs clients. Les innovations ainsi créées contribuent à améliorer les processus dans les hôpitaux et les cabinets médicaux et à accroître la sécurité des patients, des médecins et du personnel infirmier. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite client, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des clients, des employés, des actionnaires et des secteurs pour lesquels elle travaille. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva, et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont basés sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs à l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-Q déposé par l'entreprise pour la période se terminant le vendredi 30 avril 2021. Ce formulaire est disponible sur le site Web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

