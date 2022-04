B.I.G. VISION™ FOR ALL fra Rodenstock: Bedste syn med biometriske progressive glas til alle

Fra ca. 45-års alderen mister øjets linse gradvist sin elasticitet, og derfor kan den ikke længere hurtigt skifte mellem syn på nær og lang afstand. Et progressivt brilleglas er et brilleglas, der støtter øjet i denne proces og dermed muliggør et godt syn på alle synsafstande.

En forudsætning for en skarp synsoplevelse i alle blikretninger er en præcis tilpasning af progressive brilleglas til det enkelte øje.

Indtil nu er de fleste brilleglas blevet fremstillet på grundlag af en traditionel synsprøve, hvor kun fire standardrefraktionsværdier bestemmes til beregning af brilleglasset. Hvis brilleglas kun fremstilles på grundlag af disse fire værdier, anvendes standardværdierne fra den reducerede øjenmodel til de biometriske data for det enkelte øje, hvilket kun passer til 2 % af alle øjne. Der tages ikke hensyn til, at hvert øje er unikt - f.eks. med hensyn til linsens og hornhindens form, hvilket påvirker, hvor præcist brilleglasset er skræddersyet til øjets individuelle behov.

Det bedste valg: Biometriske progressive brilleglas baseret på DNEye®-teknologi

Med biometrisk progressive brilleglas baseret på DNEye®-teknologi skaber Rodenstock et paradigmeskift i beregningen af progressive brilleglas ved præcist at bestemme hvert øjes unikke form og størrelse og tage hensyn hertil i fremstillingsprocessen.

Produktionen af brilleglas baseret på den præcise måling af øjet med DNEye®-scanneren resulterer i brilleglas, der giver brugeren det skarpeste syn, hvor Rodenstock fastlægger biometrien af hele øjet. Dette omfatter øjenlængden og flere tusinde datapunkter - og er enestående i branchen. Ved hjælp af disse datasæt oprettes der en præcis og altomfattende model for hvert enkelt øje. Alle relevante biometriske data indgår direkte i produktionsprocessen for brilleglasset. På dette grundlag beregnes brilleglasset, så det passer så perfekt som muligt til hver enkelt person. Dette betyder at Rodenstock kan fastlægge centrum for skarpt syn for hvert enkelt øje. Og brillebrugere nyder godt af det skarpeste syn i alle blikretninger, uanset hvor de kigger hen.

Den høje grad af biometrisk præcision i disse brilleglas, der er baseret på brugerens præcise øjenmodel, har inspireret Rodenstock til et nyt navn. Rodenstock kalder nu disse brilleglas: B.I.G. EXACT™.

Et nyt, supplerende alternativ: Biometriske progressive brilleglas baseret på kunstig intelligens

I begyndelsen af den biometriske forskning stod Rodenstock over for en udfordring - en gammel standard, der blev brugt til fremstilling af progressive brilleglas. En gammel standard, hvor de fleste brilleproducenter bruger de fire standardrefraktionsværdier for brillebrugeren fra den traditionelle synsprøve som det eneste input til fremstilling af brilleglas.

Dette var udgangspunktet for idéen om at udnytte potentialet af de fire standardrefraktionsværdier fuldt ud og søge efter en ny måde at give et skarpere syn til flere bærere af progressive progressive brilleglas på, selv om der ikke er individuelle datasæt tilgængelig fra en præcis måling med DNEye®-teknologi.

Ved at bruge kunstig intelligens og en af de største biometriske datapools, som omfatter 500.000 individuelle biometriske øjenmålinger fra andre brillebrugere, er der skabt en ny standard for beregning af brilleglas hos Rodenstock. Denne nye standard for beregning af brilleglas gør det muligt at skabe en biometrisk model af øjet baseret på kunstig intelligens, selv om der kun er adgang til de traditionelle fire standardrefraktionsværdier for en brillebruger. Dette giver mulighed for en langt højere biometrisk præcision for standard progressive brilleglas, hvilket igen gør det muligt at fremstille biometriske brilleglas uden forudgående måling med DNEye®-scanneren. Rodenstock kalder de nye kunstig intelligens-baserede brilleglas for B.I.G. NORM™.

Med B.I.G. EXACT™ og B.I.G. NORM™ til B.I.G. VISION™ FOR ALL

Mens præcisionen og fordelene ved B.I.G. EXACT™ brilleglas - beregnet på baggrund af præcise målinger fra DNEye® scanneren - stadig er uovertruffen, kan Rodenstock nå sit mål om at tilbyde biometriske progressive brilleglas til alle med de nye B.I.G. NORM™ brilleglas. Rodenstock tager således initiativ til en biometrisk revolution og skaber B.I.G. VISION™ FOR ALL selv med standardrefraktionsværdier.

Om Rodenstock:

Rodenstock Group er en førende global producent af brilleglas af høj kvalitet. Med filosofien "B.I.G. VISION™ FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses" står glasproducenten for et paradigmeskift inden for individuelle progressive brilleglas. Virksomheden, der blev grundlagt i 1877 og har hovedkvarter i München, Tyskland, beskæftiger ca. 4.900 medarbejdere på verdensplan og er repræsenteret med salgskontorer og distributionspartnere i mere end 85 lande. Rodenstock har produktionsfaciliteter på 14 steder i 13 lande.

