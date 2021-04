B+N Referencia Zrt. a entamé son expansion internationale

La société B+N Referencia Zrt. a acquis les intérêts du groupe ISS en Europe centrale et orientale.

BUDAPEST, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Grâce à une acquisition d'envergure internationale, le groupe hongrois est devenu l'un des fournisseurs en matière de gestion des installations les plus importants de la région. La transaction concerne les principales filiales du groupe ISS en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie. Cette expansion représente également une étape importante du point de vue de l'ensemble de l'économie hongroise.

Fondé à Copenhague en 1901, le groupe ISS est l'un des plus grands fournisseurs internationaux de services dotés d'installations. Avec près de 400 000 employés, il sert des milliers de clients dans le monde entier. En 2018, le groupe a annoncé son intention de céder ses activités dans 13 pays, y compris les opérations faisant l'objet de la présente transaction, en vue d'atteindre son objectif qui consiste à se concentrer davantage sur les marchés clés. La vente de sociétés ISS en Europe centrale et orientale fait partie de ce processus. Les quatre principales filiales de la région réalisent un chiffre d'affaires total de 70 millions d'euros par an, avec un effectif de près de 4 000 personnes.

Avec l'acquisition de B+N Referencia Zrt., une nouvelle étape importante de son développement a été franchie. Elle est ainsi devenue un fournisseur dominant en matière de gestion des installations au niveau régional. C'est une étape logique, car l'entreprise est devenue un leader du marché en Hongrie. Elle fait partie intégrante du classement des 500 entreprises nationales les plus rentables. La liste des clients de la société comprend des entreprises de premier plan et des institutions publiques.

« Le nombre d'employés dépasse les 10 000 avec cette transaction », a déclaré Ferenc Kis-Szölgyémi, PDG de B+N Reference Zrt. Et d'ajouter : « Notre capital, c'est notre base ouvrière. »

Avec l'arrivée de B+N Reference Zrt sur le marché, les clients d'ISS peuvent être sûrs que les services de qualité offerts par le passé seront encore davantage améliorés dans l'ensemble du portefeuille de gestion des installations.

B+N Reference Zrt. exporte une expertise exceptionnelle, un service de qualité, une orientation client ainsi qu'un fonctionnement transparent et flexible. Tout cela garantit un service de qualité aux futurs clients, y compris sur ses nouveaux marchés. L'entreprise connaît et comprend parfaitement le marché d'Europe centrale et orientale.

Le transfert de propriété prendra effet dès la signature de l'accord, à l'exception d'ISS Hongrie, qui est soumis à l'approbation antitrust habituelle.

B+N Reference Zrt. considère que sa mission sociale consiste à sensibiliser à l'importance du nettoyage, de la propreté et de la désinfection des établissements. Son principal objectif est de recevoir le respect qui lui est dû tout en s'efforçant de retenir et de valoriser tous les travailleurs locaux.

