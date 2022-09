b.Uni inicia projeto de bancarização do ecossistema de educação do Ser Educacional

Iniciativa inovadora e ousada da fintech começa a ser operada, graças à parceria com a Biz, empresa atuou na concepção e operacionalização do modelo de conta digital

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O b.Uni, a primeira fintech do setor de educação superior do Brasil, amplia a oferta de sua conta digital ao público. O projeto, desenvolvido pelo Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação do país, vem sendo planejado desde o ano passado, e foi lançado em dezembro de 2021, porém a operacionalização do cartão múltiplo, com funções de débito e crédito, ocorreu esse ano e levou apenas 47 dias para ser implementada.

De acordo com João Aguiar, CEO do b.Uni e CFO do Ser Educacional, a implantação superou as expectativas em relação ao tempo. "Iniciamos a operação com a abertura das contas digitais dos nossos colaboradores, estimulando nossos estudantes a fazer parte da jornada. Esse processo se deu em tempo recorde, uma resposta ágil para uma demanda vinda do Grupo, em linha com as necessidades e os sentimentos de nossos usuários", diz Aguiar.

Para isso, a fintech firmou parceria com a Biz, empresa de soluções de meios de pagamentos, que mobilizou 10 profissionais de várias áreas, como tecnologia, engenharia, financeira e jurídica para viabilizar um dos principais meios de pagamento do banco digital. "Um tempo de resposta fora da curva, em relação aos padrões do mercado. Uma grande instituição levaria muito mais tempo para executar o mesmo projeto", opina Marcos Paulo da Silva Teixeira, Diretor de Operações do b.Uni.

"Conseguimos viabilizar um projeto ousado, que rompe com padrões culturais e econômicos do mercado, estabelece a ideia de que as empresas podem ter o seu próprio ecossistema financeiro, de forma simples, ágil, segura e robusta, explica Douglas Barrochelo, CEO da Biz.

A conta digital oferecida pelo b.Uni é multisserviços, além do cartão com funções débito e crédito, oferecerá produtos e serviços financeiros incluindo seguros, investimentos e benefícios. As ambições da fintech avançam em todo o ecossistema da educação, inclusive cantinas, restaurantes, lanchonetes e livrarias. Outra vantagem do modelo é o cashback para os alunos que pagarem suas mensalidades pontualmente.

"São produtos e serviços financeiros pensados para mais de 330 mil alunos e mais de 12 mil colaboradores, um modelo que se estende às famílias, muitas delas ainda desbancarizadas e que terão a oportunidade de ter uma conta digital. Dessa forma, cremos na real possibilidade de inclusão financeira, digital e de educação financeira", acrescenta Marcos Paulo.

Na opinião dos executivos, essa é uma oportunidade para que os jovens possam planejar as suas jornadas no ensino de forma completa – e para que essa experiência seja potencializada, o Grupo está desenvolvendo atualizações para o app que já está disponível, concentrando tudo o que o usuário precisa em um só lugar, com reais benefícios para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. "Iniciamos um processo ousado de bancarização do ecossistema de educação no Brasil", enfatiza Teixeira.

O b.Uni também atuará em sinergia com as empresas do Grupo Ser Educacional para emissão de boletos de cobrança, antecipação a fornecedores e pagamento de salários. Mais de 12 mil colaboradores do Grupo já recebem os proventos por meio da plataforma financeira da fintech e passarão a contar com soluções de crédito, como empréstimo consignado e cartão de crédito, além de outros produtos e serviços financeiros.

