B2C Europe rapport toont aan dat 75% van de consumenten bereid is te wachten op een levering als dit zou bijdragen tot een lagere impact op het milieu

AMSTERDAM, Aug. 22, 2018 /PRNewswire/ -- B2C Europe, een firma gespecialiseerd in grensoverschrijdende distributie van e-commerce, heeft een rapport gepubliceerd dat een groot aantal inzichten biedt op het gebied van duurzame en sociale leveringen. Het rapport is gebaseerd op het eigen onderzoek van de firma om de meningen van Europese consumenten te kennen op het gebied van duurzaamheid en de impact van de logistieke kant van e-commerce. Het lijkt erop dat consumenten het milieu belangrijker achten dan de snelheid van levering.

Wereldwijde e-commerce groeit snel en dit zal zo blijven gedurende de komende jaren Het groeiende aantal online aankopen leidt ook tot een stijging van de leveringen, leveringsopties en hogere verwachtingen van consumenten. Deze groei, samen met de complexiteit van de logistieke industrie, vereist nieuwe en innovatieve oplossingen om knelpunten op te lossen die binnen de industrie worden ervaren. Twee van deze nieuwe nichemarkten in logistiek zijn groene levering en sociale levering. Initiatieven in deze nichemarkten kunnen dienen als alternatief voor de traditionele leveringsnetwerken waar bestelwagens op fossiele brandstof de norm zijn en vervuilende vrachtwagens de stadscentra in rijden. De toekomst van de industrie ligt in haar duurzaamheid en maatschappelijk karakter. Als wole willen dat het systeem blijft functioneren, dan moeten deze thema's voorrang krijgen. Het betreft verantwoorde leveringssystemen die slim gebruikmaken van de samenleving.

Het onderzoek toont aan dat consumenten zich niet bewust zijn van de milieukosten van hun keuzes, bijvoorbeeld bij het kiezen van een expresslevering als optie. Het blijkt dat meer dan de helft van online shoppers (58%) zich niet bewust is van het feit dat een express-levering een negatievere impact op het milieu heeft dan een standaardlevering. Bovendien blijkt dat consumenten een meer duurzame levering zullen kiezen wanneer ze zich bewust zijn van de gevolgen. Het informeren van online shoppers - hen bewust maken van de impact van hun keuzes en het aanbieden van groene opties - is nodig om verantwoorde keuzes te maken in levering.

Het rapport bevat inzichten in alternatieven voor de traditionele leveringssystemen en de nodige innovaties op het gebied van duurzaamheid en het betrekken van de samenleving. Trends met betrekking tot duurzame e-commercelogistiek worden ook verkend, alsook de meer en meer cruciale attitudes van de Europese consument.

De enquêtes zijn ingevuld door 1.999 personen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, om het shoppinggedrag en de keuzes die consumenten maken bij het online shoppen te begrijpen. De online enquête ia geïmplementeerd door ResearchNow.





Klik hier om de whitepaper te downloaden.

Ontdek B2C Europe: B2C Europe is de koploper in grensoverschrijdende logistiek. De enige toegang tot elk distributie- en retournetwerk binnen en buiten Europa. B2C Europe, opgericht in 2000, was de eerste, onafhankelijke logistieke fullserviceleverancier voor grensoverschrijdende pakketten in Europa. Onze first-to-market innovatieve oplossingen zetten de norm in grensoverschrijdende logistiek voor e-commerce. B2C is transporteur-onafhankelijk. Met lokale vestigingen in 9 landen baten we het grootste multi-transporteurnetwerk in Europa uit.