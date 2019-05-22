巴西生物多样性领导者和Benson Hill扩大合作 提升农作物育种能力

农作物改良公司Benson Hill Biosystems和全球最大的植物多样性和农作物科研机构之一Embrapa扩大了合作，加快实施Embrapa的育种计划并丰富Benson Hill的CropOS(TM)农作物开发技术。

Embrapa创新与技术部执行主任Cleber Soares表示："我们期待扩大与Benson Hill的合作，利用CropOS技术推进拉美地区农户的育种工作。通过与我们合作，他们展现了致力于合作的承诺，并认识到遗传多样性能够以可持续的方式帮助应对全球重大挑战。"

Embrapa于2017年首次与Benson Hill合作，获取其基因组编辑CRISPR核酸酶。此次达成的新协议将合作范围拓展至由CropOS支持的育种领域，根据该协议，Embrapa将利用人工智能驱动的Benson Hill计算平台实现育种预测功能，并凭借其丰富的数据集进一步提升该平台。

Benson Hill首席执行官兼联合创始人 Matthew Crisp 称："通过将我们技术平台与Embrapa的研究渠道和数据相结合，双方都能够加快提高农作物质量。Embrapa与巴西国内外的种子企业开展合作，因此此次达成的合作将产生极其深远的影响。我们非常高兴一起拓展我们的工作。"

Embrapa是隶属巴西政府的研究、开发和创新企业，致力于推进健康食品供应链和保护自然生物多样性。Embrapa的2,500名研究人员利用科学知识和技术手段，来提高20多种农作物的生产率、营养性和可持续性。巴西占全球自然生物品种总数的20%。

Benson Hill的CropOS™将机器学习、大数据分析和生物学知识相结合，帮助农作物研究人员预测和控制产量。该技术使研究人员能够快速预测、挑选和控制所需的特性，更快向市场推出质量更高的农作物和配料。

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Embrapa简介

Embrapa（巴西农业研究公司）成立于1973年4月26日，隶属巴西农业、畜牧和食品供应部。作为一家技术创新企业，Embrapa专注于为巴西农业提供知识和技术。自创立以来，Embrapa与来自全国农业研究系统的合作伙伴合作，勇于接受挑战，开发真正的巴西热带农业和畜牧模式，以克服限制该国食品、纤维和燃料产量的障碍。公司通过努力为巴西带来了改变。如今，巴西农业已成为全球效率最高且最具可持续性的农业之一。巴西将喜拉多地区退化的广阔土地整合进生产体系中，该地区目前占巴西农作物产量的近一半。巴西的牛肉和猪肉供应量提高了3倍，鸡肉供应量也翻了22倍。得益于这些成绩，巴西已从基本食品进口国转变为全球最大的食品生产国和出口国之一。

Benson Hill Biosystems简介

Benson Hill为创新者提供突破性农作物设计平台，用于开发更加健康和更具可持续性的食品和配料。我们的CropOS™平台将机器学习和大数据与基因组编辑和植物生物学相结合，显著加快和简化产品开发流程。详情请访问：www.bensonhillbio.com。在Twitter上通过@BensonHillBio上关注我们。

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