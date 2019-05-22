巴西生物多樣性領導者和Benson Hill擴大合作 提升農作物育種能力

Embrapa將利用並提升Benson Hill的CropOS(TM) 平臺，在南美地區加快改良農作物

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Benson Hill Biosystems

May 22, 2019, 10:34 ET

巴西聖路易斯和巴西利亞2019年5月22日 /美通社/ -- 釋放植物的自然多樣性潛能的農作物改良公司Benson Hill Biosystems和全球最大的植物多樣性和農作物科研機構Embrapa擴大了合作，加快實施Embrapa的育種計劃並豐富Benson Hill的CropOS(TM) 農作物開發技術。

根據雙方達成的新協議，Embrapa將利用CropOS(TM)技術培育品種更豐富的大豆、玉米、高粱等農作物。Embrapa還將提供其豐富的農作物相關數據，使Benson Hill能夠進一步優化CropOS™技術。 

Embrapa將利用並提升Benson Hill的CropOS(TM) 平臺，在南美地區加快改良農作物
Embrapa將利用並提升Benson Hill的CropOS(TM) 平臺，在南美地區加快改良農作物

Embrapa創新與技術部執行主任Cleber Soares表示：「我們期待擴大與Benson Hill的合作，利用CropOS技術推進拉美地區農戶的育種工作。透過與我們合作，他們展現了致力於合作的承諾，並認識到遺傳多樣性能夠以可持續的方式幫助應對全球重大挑戰。」

Embrapa於2017年首次與Benson Hill合作，獲取其基因組編輯CRISPR核酸酶。此次達成的新協議將合作範圍拓展至CropOS支持的育種領域，根據該協議，Embrapa將利用人工智能驅動的Benson Hill運算平臺實現育種預測功能，並憑藉其豐富的數據集進一步提升該平臺。 

Benson Hill行政總裁兼聯合創辦人Matthew Crisp稱：「透過將我們技術平臺與Embrapa的研究渠道和數據相結合，雙方都能夠加快提高農作物質量。Embrapa與巴西國內外的種子企業開展合作，因此此次達成的合作將產生極其深遠的影響。我們非常高興一起拓展我們的工作。」 

Embrapa是隸屬巴西政府的研究、開發和創新企業，致力於推進健康食品供應鏈和保護自然生物多樣性。Embrapa的2,500名研究人員利用科學知識和技術手段，來提高20多種農作物的生產率、營養性和可持續性。巴西占全球自然生物品種總數的20%。

Benson Hill的CropOS(TM)將機械學習、大數據分析和生物學知識相結合，幫助農作物研究人員預測和控制產量。該技術使研究人員能夠快速預測、挑選和控制所需的特性，更快向市場推出質量更高的農作物和配料。

Embrapa簡介

Embrapa（巴西農業研究公司）成立於1973年4月26日，隸屬巴西農業、畜牧和食品供應部。作為一家技術創新企業，Embrapa專注于為巴西農業提供知識和技術。自創立以來，Embrapa與來自全國農業研究系統的合作夥伴合作，勇於接受挑戰，開發真正的巴西熱帶農業和畜牧模式，以克服限制該國食品、纖維和燃料產量的障礙。公司透過努力為巴西帶來了改變。如今，巴西農業已成為全球效率最高且最具可持續性的農業。巴西將喜拉多地區退化的廣闊土地整合進生產體系中，該地區目前占巴西農作物產量的近一半。巴西的牛肉和豬肉供應量提高了3倍，雞肉供應量也翻了22倍。得益于這些成績，巴西已從基本食品進口國轉變為全球最大的食品生產國和出口國。

Benson Hill Biosystems簡介

Benson Hill為創新者提供突破性農作物設計平臺，用於開發更加健康和更具可持續性的食品和配料。我們的CropOS(TM)平臺將機械學習和大數據與基因組編輯和植物生物學相結合，顯著加快和簡化產品開發流程。詳情請瀏覽：www.bensonhillbio.com。在Twitter上透過@BensonHillBio上關注我們。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/890675/soja4.jpg
圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/554705/Benson_Hill_Biosystems_Logo.jpg

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