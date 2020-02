Baanbrekend onderzoek maakt kankerdetectie door middel van een eenvoudige bloedtest mogelijk; introduceert een nieuw systemisch kenmerk van kanker

- Het nieuwe onderzoek van Datar Cancer Genetics heeft een revolutionaire nieuwe methode toegepast die clusters van kankercellen in de bloedsomloop detecteert en die helpt bij het vroegtijdig opsporen van kanker

- Het artikel is getiteld ''Circulating ensembles of tumor-associated cells: A redoubtable new systemic hallmark of cancer" en is gepubliceerd in het International Journal of Cancer .

MUMBAI, India, 6 februari 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuw onderzoek van wetenschappers uit India, de VS, en het VK heeft klinisch bewijs geleverd voor een innovatieve test die clusters van kankercellen in het bloed van asymptomatische personen kan detecteren als een niet-invasieve screening- en diagnosetest. De test kan de screening van kanker eenvoudiger, efficiënter en betaalbaarder maken en is een mogelijke doorbraak in de detectie en diagnose van kanker. De test komt binnenkort op de markt.