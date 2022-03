Baanto annonce des échantillons d'écran tactile ShadowSense™ de 27 pouces conformes au NVIS pour des applications militaires à haute performance

MISSISSAUGA, Ontario, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Baanto a le plaisir d'annoncer la livraison d'échantillons de démonstration d'un écran tactile ShadowSense de 27 pouces conforme aux exigences de la norme MIL-STD-3009 concernant les systèmes d'imagerie de vision nocturne (NVIS).

Les systèmes d'imagerie de vision nocturne sont d'une valeur inestimable dans un large éventail d'applications militaires, car ils permettent aux opérateurs d'exécuter des missions, quel que soit le niveau de luminosité ambiante. Cependant, les technologies traditionnelles à écran tactile n'ont pas été en mesure de répondre adéquatement aux exigences rigoureuses en ce qui concerne les interférences électromagnétiques (EMI) et les NVIS. Les technologies de superposition telles que PCAP et Resistive ont souffert d'une sensibilité aux interférences électromagnétiques et d'une durabilité à long terme. Alors que les lunettes NVIS sont sensibles aux interférences des technologies infrarouges tactiles existantes. Les écrans tactiles, basés sur la technologie unique ShadowSense de Baanto, dépassent non seulement toutes les exigences en matière de durabilité et d'interférences électromagnétiques, mais, grâce à l'utilisation de divers composants commerciaux prêts à l'emploi (COTS), ils sont également conformes aux lunettes NVIS de dernière génération.

Des échantillons d'évaluation de cette nouvelle solution conforme aux NVIS sont maintenant disponibles pour l'expédition aux clients intéressés. De plus, Baanto peut également travailler avec ses clients pour fournir des solutions ShadowSense personnalisées, construites selon des spécifications de conception et des exigences de taille spécifiques, en utilisant cette plateforme technologique. Les solutions basées sur ShadowSense ont déjà fait leurs preuves ; les clients ont obtenu la certification pour les applications militaires les plus strictes telles que l'avionique de vol militaire, les systèmes marins et terrestres. De plus, les écrans tactiles basés sur ShadowSense peuvent supporter n'importe quel type de conformité NVIS, de la norme MIL-STD-3009 au NVIS « noir » en utilisant une gamme de LED et de photodiodes disponibles dans le commerce.

« Notre technologie ShadowSense brevetée offre une grande fiabilité et une résistance aux pannes, aux faux contacts, à la lumière directe du soleil et aux problèmes liés aux rayonnements électrostatiques », a déclaré Av Utukuri, PDG de Baanto. « Notre technologie permet également d'obtenir une clarté optique, une luminosité et une netteté d'image maximales, ce qui est essentiel pour les opérations critiques. D'autres technologies tactiles, telles que la technologie Resistive et la technologie capacitive projetée (PCAP), nécessitent des couches supplémentaires au-dessus de la surface visible de l'écran, ce qui affecte considérablement le contraste de l'écran. »

Fondée en 2009, Baanto International Ltd. est basée à Mississauga, au Canada, et conçoit et fabrique ShadowSense, une solution unique de positionnement optique utilisée dans les écrans tactiles et les murs vidéo interactifs. ShadowSense est mondialement connu pour sa fiabilité inégalée, sa réactivité et sa capacité à détecter la taille et la forme des objets. Baanto propose également des solutions de conception des coûts d'ingénierie non récurrents pour les exigences personnalisées. Grâce à diverses relations avec des partenaires et des intégrateurs, Baanto maintient une présence mondiale et fournit des solutions multiples à un large éventail d'industries.

Veuillez contacter Colin Doe, directeur d'exploitation de Baanto.

