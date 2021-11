Babilon-Mobile seleciona Baicells para ser a principal provedora de estações base 4G e 5G para construir uma rede móvel completa no Tajiquistão

PLANO, Texas, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Baicells, fabricante líder global de soluções de conectividade sem fio LTE e 5G, anunciou a assinatura de um acordo com a Babilon-Mobile, uma das maiores operadoras móveis do Tajiquistão, para oferecer à operadora móvel centenas de estações base 4G e 5G para as cidades de Duxambé, Cujande e outras. A Babilon-Mobile pretende implementar centenas de estações base nos próximos três meses.

No Tajiquistão, o mercado de telefonia móvel está passando por uma mudança acelerada para a banda larga móvel. Esta implementação de telefonia móvel da Babilon-Mobile abrirá as portas para que mais comunidades no Tajiquistão tenham acesso à conectividade 4G e continuem a desenvolver sua infra-estrutura sem fio para viabilizar o 5G no futuro.

A Babilon-Mobile selecionou produtos inovadores da Baicells para esta implementação devido ao preço excepcional, ampla equipe de suporte e capacidade de transição para o 5G. A Baicells conta com algumas das estações base com melhor custo-benefício do mundo, reduzindo o custo total de propriedade em até 40-50%, em comparação com as soluções tradicionais, e aumentará o retorno do investimento da Babilon-Mobile. A Baicells está fornecendo uma grande equipe para dar suporte à implementação da rede Babilon-Mobile e aumentar a velocidade de instalação para a implementação. As estações base fornecidas pela Baicells virão totalmente equipadas com a capacidade da Babilon-Mobile de atualizar a rede para o 5G no futuro próximo, preservando o investimento da empresa móvel.

"A Baicells está muito honrada e satisfeita por ter sido selecionada pela Babilon-Mobile para desenvolver toda a rede 4G e 5G no futuro próximo", disse Bai Wei, gerente geral da Baicells International Business. "Acreditamos que a solução inovadora da Baicells poderá ajudar nosso estimado cliente e parceiro a construir uma rede conceito no Tajiquistão."

Firdavs F., diretor da Babilon-Mobile, comentou: "Acreditamos que a Baicells poderá nos ajudar a desenvolver uma rede LTE altamente qualificada com estrutura sustentável de suporte de longo prazo."

Sobre a Baicells

A Baicells é uma empresa internacional que, com preços excepcionais e tecnologia inovadora, oferece soluções de acesso NR 4G LTE e 5G que conectam mais de 50 países.

Sobre a Babilon-Mobile

A Babilon-Mobile é um operadora de telefonia móvel do Tajiquistão desde 1º de janeiro de 2003. A empresa oferece uma gama completa de serviços inovadores a seus assinantes.

