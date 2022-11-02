Baby Jogger® и Робин Арзон представляют новый дизайн прогулочной коляски Summit™ X3

Baby Jogger® в сотрудничестве с Робин Арзон представляют новый дизайн прогулочной коляски Summit™ X3

Дизайн ограниченной серии City Royalty разработан Робин Арзон (Robin Arzón)

АТЛАНТА, 2 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Baby Jogger®, входящий в глобальный портфель брендов компании Newell Brands, с радостью представляет новый дизайн ограниченной серии прогулочных колясок Summit™ X3, разработанных совместно с мировым лидером по фитнесу и матерью Робин Арзон (Robin Arzón). И Baby Jogger, и Робин хотят, чтобы у родителей были все возможности развиваться, расширять свои границы и жить полной жизнью. Сама пользуясь коляской Summit X3, Робин разработала эксклюзивный дизайн City Royalty из черной ткани с золотыми акцентами, вдохновленная родным городом, Нью-Йорком.

«Королевское величие — тема моего дизайна ограниченной серии Summit X3. «Выше голову, гордо вперед» — моя мантра, когда я исполняю роль матери, директора, спортсменки или кого-то еще. Золото с черным вызывает образы короны и города, который стал нашим королевством. Нет необходимости жертвовать стилем ради функциональности», — заявила Робин Арзон.

Коляска Baby Jogger, сконструированная так, чтобы семьи могли путешествовать вместе, поднимает традиционную детскую коляску на уровень изящества с шикарной разнообразной отделкой и тканями, отражающими современные тенденции как в сфере моды, так и в автомобилестроении. Разработанный Робин дизайн коляски Summit X3 включает в себя плотную ткань из веганской кожи с фирменной биркой, а также уникальный рисунок в виде городской сетки, созданный местным художником и навеянный образом Нью-Йорка. Прогулочная коляска Summit X3 также включает в себя удобные функции, инновации и детали, такие как:

Полноколесная подвеска и пневматические шины для плавной езды по любой местности

Тормоз с ручным приводом для сохранения контроля при движении вниз

Фирменная функция: складывается одной рукой для простого хранения

Сиденье наклоняется, обеспечивая комфорт для малыша на протяжении всей поездки

Полог UV50+ с открывающимися окошками и светоотражающей облицовкой для защиты ребенка от солнца

Сетчатые боковые вентиляционные отверстия для улучшения воздухообмена

«Выбирая прогулочную коляску, я думала о том, как я и моя семья собираемся ее использовать. Summit X3 Baby Jogger — это прогулочная коляска, которую больше всего рекомендовали, когда я была беременна, и которой мы пользуемся вместе с моей дочерью Афиной. Для меня самое главное — то, что она плавно едет, не ломается и не рвется, когда я веду ее по городу, наклоняя и поворачивая», — говорит Робин.

Прогулочную коляску Summit X3 с эксклюзивным дизайном City Royalty можно приобрести в магазинах John Lewis в Великобритании, Babymarkt в Германии, babyjogger.eleven.it в Италии и Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja и Xland в Польше.

Более подробная информация о прогулочной коляске Baby Jogger Summit X3 дизайна City Royalty представлена на сайте www.babyjogger.com, также следите за новостями @babyjogger в Instagram и Facebook. Подпишитесь на Робин Арзон в Instagram (@robinnyc).

Информация о Baby Jogger®

Baby Jogger® выпускает продукцию для активных родителей, желающих делить приключения со своими детьми. С момента создания первой прогулочной коляски в 1984 году Baby Jogger® выходит за рамки колясок и создает такое детское оборудование, с которым можно отправляться куда угодно — коляски для путешествий и для бездорожья, легкие автомобильные кресла, узкие и высокие детские стульчики для облегчения жизни в городе. Baby Jogger® помогает родителям и детям жить полной жизнью, проявляя любопытство, отправляясь в новые приключения и двигаясь к своей мечте. Baby Jogger® принадлежит компании Newell Brands, являющейся одним из ведущих мировых производителей потребительских товаров.

Информация о компании Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) — ведущая международная компания-производитель потребительских товаров с большим ассортиментом широко известных брендов, включая Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam и Mr. Coffee. Популярные и экологичные бренды компании Newell Brands улучшают жизнь и вдохновляют потребителей как дома, так и за его пределами, создавая моменты радости, укрепляя уверенность и обеспечивая душевное спокойствие.

Настоящий пресс-релиз и дополнительная информация о компании Newell Brands представлены на веб-сайте компании по адресу: www.newellbrands.com.

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SOURCE Newell Brands