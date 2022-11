Baby Jogger® podjął współpracę z Robin Arzón w celu wprowadzenia nowej wersji wózka do joggingu Summit™ X3

Limitowana edycja wózka Summit "City Royalty" zainspirowana i zaprojektowana we współpracy z Robin Arzón.

ATLANTA, 2 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Reprezentując brand Baby Jogger, należący do części globalnego portfela marek Newell Brands, z wielką radością i pełni ekscytacji pragniemy przedstawić nasz najnowszy model wózka do joggingu Summit X3, zaprojektowany wraz z czołową, globalną liderką fitness i jednocześnie matką- Robin Arzon.

Wspólny cel i misja, jaka przyświeca zarówno marce Baby Jogger, jak i Robin, to chęć zainspirowania rodziców do bycia sobą, przekraczania swoich granic i nie cofania się przed niczym. Jako wierna użytkowniczka wózka Summit X3, chcąc nadać mu oryginalnego charakteru, Robin zaprojektowała go wykorzystując czarne tkaniny ze złotymi akcentami w ekskluzywnym stylu "City Royalty", inspirowanym jej rodzinnym miastem, Nowym Jorkiem.

"Majestat i królewskie dostojeństwo to skojarzenia jakie nasuwa połączenie kolorów czarnego i złotego, symbolizujących koronę i miasto. Moja mantra jako matki, sportowca, kierownika - „ Unieś głowę, załóż koronę" mobilizuje mnie do przekraczania własnych barier każdego dnia w pięknym stylu. Bo przecież wysublimowany design może iść w parze z funkcjonalnością." – twierdzi Robin Arzon.

Z myślą o wszystkich zabieganych i aktywnych rodzicach, Baby Jogger podnosi poprzeczkę, nadając wózkowi do joggingu stylowego wyglądu. Dzięki szerokiej gamie szykownych wykończeń i tkanin, w zgodzie z najnowszymi trendami z dziedziny mody i przemysłu motoryzacyjnego tworzy innowacyjny, funkcjonalny, a zarazem bezpieczny i niebywale elegancki wózek. Zaprojektowany przez Robin model Summit X3 zawiera skórzane elementy oraz unikalny, złoty wzór na wewnętrznym poszyciu budki, inspirowany siatką ulic Nowego Jorku, zaprojektowany przez lokalnego artystę.

Funkcjonalność wózka Summit X3 nie ustępuje luksusowemu wzornictwu i wyróżnia się atrybutami takimi jak:

Amortyzowane zawieszenie na wszystkie koła i pneumatyczne opony zapewniające płynną jazdę w każdym terenie

Hamulec ręczny, umożliwiający zachowanie kontroli nad wózkiem podczas biegu, zwłaszcza z góry

Charakterystyczne składanie wózka jedną ręką i jednym ruchem

Uchylne siedzisko zapewniające dziecku wygodę podczas jazdy

Obszerna budka UV50+ z okienkami i odblaskowym elementami, skutecznie chroniąca dziecko przed słońcem, wiatrem

Boczne otwory wentylacyjne z siatki zapewniające odpowiednią cyrkulację i przepływ powietrza

„Decydując się na wózek do joggingu, brałam zarówno pod uwagę polecenia znajomych, jak i funkcjonalność wózka. Od kiedy użytkujemy Summit X3 z córką Atheną, to co najbardziej mnie w nim satysfakcjonuje, to pewność płynnej jazdy i radzenia sobie zarówno na trudnym terenie, jak i w miejskiej dżungli pośród kałuż, krawężników i kocich łbów"- mówi Robin.

Limitowana edycja City Royalty wózka do joggingu Summit X3 jest dostępna w sklepach Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja oraz Xland w Polsce.

Więcej szczegółów na temat wózka Baby Jogger Summit X3 w limitowanej edycji City Royalty można znaleźć na stronie http://www.baby-jogger.pl oraz śledzić na @babyjoggerpolska na Instagramie i Facebooku. Śledzenie Robin Arzón w jej codziennych zmaganiach możliwe jest także za pośrednictwem profilu na Instagramie- @robinnyc.

O marce Baby Jogger®

Baby Jogger® to marka wózków stworzonych dla aktywnych rodziców, którzy chcą dzielić swoje pasje wraz z dziećmi. Od czasu stworzenia pierwszego wózka do joggingu w 1984 roku, Baby Jogger® poszerzył portfolio tworząc produkty dla dzieci, które umożliwiają pogodzenie stylu życia rodziców z potrzebami dzieci- wózki do podróży, w teren, głębokie, ale także lekkie foteliki samochodowe i wąskie krzesełka do karmienia. Baby Jogger® wspiera rodziców w codziennych zmaganiach, by mogli bez kompromisów cieszyć się pełnią życia, móc wspólnie z dziećmi dzielić pasje, poznawać świat bez ograniczeń.

Baby Jogger® jest własnością Newell Brands, wiodącej globalnej firmy z branży dóbr konsumpcyjnych.

O firmie Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) jest wiodącą globalną firmą z branży dóbr konsumpcyjnych z silnym portfelem znanych marek, takich jak Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam i Mr. Coffee. Cenione i przyjazne planecie marki Newell Brands cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie, podnosząc ich standard życia.

Niniejsza informacja prasowa oraz dodatkowe informacje o Newell Brands są dostępne na stronie internetowej firmy, http://www.newellbrands.com.

