Baebies arbeitet mit Medical Horizons zusammen, um die SEEKER-Plattform für Neugeborenen-Screening nach Italien zu bringen

FLORENZ, Italien, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Baebies®, ein in der Wachstumsphase befindliches Medizintechnikunternehmen, das innovative Produkte für die Früherkennung von Krankheiten und multifunktionale Diagnosetests für Kinder und Erwachsene entwickelt, gab heute in Zusammenarbeit mit dem Medizintechnikanbieter Medical Horizons bekannt, dass Neugeborene in Italien mit der Baebies SEEKER® -Plattform untersucht werden.

Das Labor für Neugeborenen-Screening, klinische Chemie und Pharmakologie am Meyer-Kinderkrankenhaus in Florenz ist das erste Labor in Italien, das Neugeborene auf lysosomale Speicherkrankheiten (LSDs) einschließlich Pompe-Krankheit, Mukopolysaccharidose Typ I, Fabry und Gaucher auf der SEEKER-Plattform untersucht.

Angetrieben durch digitalen Mikrofluidik Technologie, ist SEEKER eine von der FDA zugelassene und CE-gekennzeichnete Plattform zum Screening von Neugeborenen auf LSDs. Die flexible Laborlösung mit hohem Durchsatz liefert Neugeborenen-Screening-Ergebnisse in weniger als 3 Stunden für mehrere LSDs aus einer einzigen getrockneten Blutspot-Probe.

„Unsere fortgesetzte Expansion der digitalen Mikrofluidik-Technologie in neue globale Märkte bietet spannende Möglichkeiten, mehr Babys zu untersuchen und mehr Leben zu retten", sagte Vamsee Pamula, Mitbegründer und Präsident von Baebies. „Wir freuen uns auf viele weitere Möglichkeiten mit Medical Horizons."

Das Technologieauswahlverfahren im Meyer Children's Hospital wurde von Dr. Giancarlo la Marca, stellvertretender Abteilungsleiter des Labors für Neugeborenen-Screening, klinische Chemie und Pharmakologie, geleitet. Dr. la Marca ist eine weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet des Neugeborenen-Screenings und arbeitet eng mit der International Society for Neonatal Screening zusammen, um die Forschung und die Einführung des Neugeborenen-Screenings weltweit voranzutreiben.

„Es gibt nicht die eine perfekte Lösung für alle Neugeborenen-Screenings. Es ist wichtig, für jede Erkrankung das beste Instrument zu verwenden", so Dr. la Marca. „Der Einsatz der digitalen Mikrofluidik-Technologie für das Screening auf lysosomale Speicherkrankheiten macht unser Massenspektrometer für andere Tests und Forschungsarbeiten frei."

Weitere wichtige Kriterien für die Wahl der SEEKER-Plattform waren die kompakte Größe und die einfache Bedienung.

Derzeit ist das Neugeborenen-Screening auf LSD in Italien nicht vorgeschrieben. Eine Änderung der aktuellen Gesetzgebung zum Neugeborenen-Screening könnte jedoch die Aufnahme neuer Erkrankungen wie LSD in die Screening-Panels im ganzen Land beschleunigen.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die von uns belieferten Labore vorbereitet sind, wenn das Screening obligatorisch wird", sagte Guido Osti, CEO von Medical Horizons . „Der Start von SEEKER an diesem ersten Standort in Florenz ist ein wichtiger Schritt nach vorn."

Geleitet von der Vision, dass „jeder einen gesunden Start verdient", führt Baebies jedes Jahr weltweit Millionen von Tests durch, um Leben zu retten und das Leben zu verbessern. Baebies ist ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen Mikrofluidik, mit der die diagnostische Ausbeute aus kleinvolumigen Proben maximiert wird.

Medical Horizons wurde gegründet, um weltweit medizinische Innovationen zu identifizieren, die das Potenzial haben, zu innovativen neuen Produkten zu werden, und dann ihre Vermarktung mit einem ausgewählten italienischen Vertriebsnetz zu entwickeln.

